Nachfolger Volker Bouffiers : CDU-Politiker Rhein zum neuen hessischen Ministerpräsidenten gewählt

Der CDU-Politiker Boris Rhein ist neuer hessischer Ministerpräsident. Der 50-Jährige wurde am Dienstag im Landtag in Wiesbaden im ersten Wahlgang zum Nachfolger von Volker Bouffier (CDU) gewählt.

Boris Rhein am Dienstag im Hessischen Landtag in Wiesbaden Bild: Reuters

Hessen hat einen neuen Ministerpräsidenten. Die Abgeordneten des Landtags in Wiesbaden wählten Boris Rhein zum Nachfolger von Volker Bouffier (beide CDU) im ersten Wahlgang. Der 50-Jährige erhielt in der Plenarsitzung am Dienstag 74 der 137 abgegebenen Stimmen.

Zuvor hatten CDU und Grüne eine wichtige Hürde für die Wahl genommen: Alle Abgeordneten der schwarz-grünen Regierungsfraktionen waren gesund im hessischen Landtag angekommen. Für die Wahl Rheins war das sehr bedeutsam, da die Regierungskoalition von Christdemokraten und Grünen in Hessen eine parlamentarische Mehrheit von lediglich einem Mandat hat. Bei der Abstimmung war ein Quorum von 69 der 137 Stimmen erforderlich. Schwarz-Grün konnte sich weder Abweichler noch Erkrankte leisten, um aus eigener Kraft Rhein zu wählen. Am Ende stimmten auch Abgeordnete aus der Opposition für ihn.

Rhein war zuletzt hessischer Landtagspräsident. Sein Vorgänger, Volker Bouffier, hatte Hessen seit 2010 als Ministerpräsident geführt und war seit 2018 der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands. Er hatte vor der Wahl seinen im Februar angekündigten Rücktritt im Parlament erklärt. Im Anschluss an die Wahl Rheins sollte die Nachfolge an der Parlamentsspitze geregelt werden. Gemeinsame Kandidatin der schwarz-grünen Koalition ist die CDU-Abgeordnete Astrid Wallmann.

Noch am Nachmittag stehen dann die Vereidigung Rheins und seiner Minister an. Berichten zufolge wird der 50 Jahre alte Politiker einen neuen Justizminister ernennen. Zudem ist die Übergabe der Staatskanzlei an Rhein sowie seine erste Kabinettssitzung geplant.