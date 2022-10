Boris Palmer wiedergewählt : Eine Ohrfeige für die Grünen

Alter und neuer Oberbürgermeister: Boris Palmer am Sonntagabend auf dem Marktplatz in Tübingen. Bild: dpa

Boris Palmer hat es allen gezeigt. Vor allem aber hat er es seiner eigenen Partei gezeigt, den Grünen. Die dulden ihn derzeit noch, aber die Prinzipienreiter in der Partei hätten ihn gerne längst ausgeschlossen. Palmer passte nicht in das Woke-Schema vieler Grüner. Ganz offensichtlich müssen sich diese Grünen aber ein anderes Volk suchen.

Palmer gewann im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Die Kandidatinnen der Grünen und der SPD lagen abgeschlagen weit hinter ihm. Für diesen Paukenschlag muss man Palmer (und seinen Wählern) dankbar sein.

Ein Grund für Palmers großen Erfolg dürfte gewesen sein, dass die CDU keinen eigenen Kandidaten aufstellte. Viele CDU-Wähler werden den Oberbürgermeister als „ihren“ Kandidaten verstanden haben. Auch deshalb, um gegen die Grünen ein Zeichen zu setzen. Palmer wird dadurch zwar zu einem schwarz-grünen Symbol, aber zu einem, das zugleich das Verbindende wie das Trennende und Unversöhnliche widergibt. Die Schwarzen kommen mit Grün zwar ganz gut zurecht, aber nicht unbedingt mit den Grünen und schon gar nicht mit den Selbstgerechten unter ihnen.

Palmers Partei, soweit man sie so bezeichnen darf, wird sich dadurch nur wenig beeindrucken lassen. Sie hat immerhin einen Landesvater, der das „konservative“ Milieu anspricht, ohne Sprüche klopfen zu müssen, wie Palmer das mitunter tut.

Palmer wird sich künftig allerdings durchaus mit Winfried Kretschmann messen können. Will die Partei in die Breite wirken, wird sie den stechenden Blick der Programmpartei ablegen müssen, die den Staat als Erziehungsanstalt und die Medien als Rohrstock versteht. Mit anderen Worten: Volkspartei wird man nur mit Palmer, nicht mit Trittin.

Mehr zum Thema 1/

Im Bund sind die Grünen damit schon weit gekommen, auf Landesebene nur selten, und auf kommunaler Ebene sowie im Parteiapparat darf sich das alte Gesicht der Partei immer mal wieder ungeschminkt zu erkennen geben.

In Tübingen, der Universitätsstadt, hat die Wählerschaft ein klares Zeichen gesetzt: Sie will die alten Grüne nicht, sie will die Politiker mit Ecken und Kanten, sie beteiligt sich sehr gerne an Wahlen, wenn Personen politisch attraktiv sind. Wer die Wahl Palmers jetzt noch als Ausdruck eines falschen Bewusstseins interpretiert, sollte sein Demokratieverständnis überprüfen. Das gilt auch und vor allem für die Grünen.