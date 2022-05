Johnsons Zukunft : Der Brexit könnte zum Stolperstein werden

Die Kommunalwahlen liefen für die Tories schlechter als für Boris Johnson. Trotz Verlusten, vor allem in London, blieb die Wählerabstrafung auf einem Niveau, das den Premierminister nicht ernsthaft in Bedrängnis bringt. Nur ein paar konservative Lokalpolitiker und Hinterbänkler forderten die Ablösung des Regierungschefs. Damit sitzt er fester im Sattel als vor den verlorenen Wahlen.

Glücklich wirken die Tories mit Johnson nicht, aber auch nicht unglücklich genug, um ihn abzuwählen. Noch Anfang des Jahres galt als ausgemacht, dass sein politisches Ende keine Frage des Ob, sondern des Wann sei. Jetzt mehren sich die Stimmen, die mit Johnson in die Unterhauswahlen 2024 ziehen wollen. Es fehlt nicht nur an überzeugenden Nachfolgern, viele sind auch beeindruckt von seiner Führung im Umgang mit Moskau. Was in der EU zuweilen als Westentaschen-Churchillhaftigkeit ankommt, findet auf der Insel Beifall.

Dass ihn „Partygate“ am Ende noch zu Fall bringt, ist nicht wahrscheinlich. Die Bürger wissen auch vor dem Ende der polizeilichen Ermittlungen und der Bekanntgabe des „Gray-Berichts“, was sie wissen müssen: Johnson nahm es nicht so genau mit den Corona-Regeln, die er selbst erlassen hatte – und auch nicht mit der Wahrheit. Viele Bürger betrachten die Arroganz der Macht aber nicht als Spezialität Boris Johnsons, sondern als Norm derer „da oben“.

Ermittlungen auch gegen den Labour-Chef

In diese Wahrnehmung passt, dass nun auch gegen Labour-Chef Keir Starmer wegen „Beergate“ ermittelt wird. Mit seinem Versprechen, zurückzutreten, sollte auch er ein Bußgeld zahlen müssen, will Starmer sich von Johnson abheben und Integrität in die politische Kultur zurückbringen. Viele sehen seinen Vorstoß aber auch als „gamble“: Wenn es gut läuft für Starmer, wächst der Druck auf Johnson wieder. Im anderen Fall stürzt er einsam über ein Glas Bier.

Stabilen Zeiten blickt Johnson nicht entgegen. Der Krieg in der Ukraine macht sich auch im Königreich bemerkbar. Er trägt zur Inflation bei, die manche schon in naher Zukunft bei zehn Prozent sehen. Die Reaktionen der Zentralbank und die Prognosen von Wirtschaftsexperten stimmen die Bürger auf eine finstere Phase ein. Die „cost of living crisis“ ist allgegenwärtig, und die Antworten der Regierung wirken hilflos.

Eine manifeste Wirtschaftskrise in England drohte die Perspektive in anderen Landesteilen zu verändern: Je schlechter es den 55 Millionen Engländern geht, desto geringer werden die Bindekräfte in den kleinen „Nationen“. In Wales handelt es sich bislang nur um Ablösungsphantasien, aber in Schottland könnte das kampferprobte Unabhängigkeitslager bald Nutzen aus der Lage ziehen – von einem schwächelnden Partner trennt man sich eher als von einem erfolgreichen.

Referendum in Nordirland wieder auf der Tagesordnung

Diese Logik gilt auch in Nordirland, wo der Sieg der Sinn Fein ein Referendum auf die Tagesordnung gerückt hat. Noch ist keine Mehrheit für eine Wiedervereinigung mit der Irischen Republik in Sicht. Fast sechzig Prozent der Wähler haben sich für Parteien ausgesprochen, die keine Verfassungsänderung wünschen. Aber die Tendenz ist da, und sie wird von den Folgen des Brexits noch beflügelt.

Um eine Regierungsbildung in Belfast zu ermöglichen, muss Johnson das „Nordirlandprotokoll“ im Austrittsvertrag ändern. Offiziell geht es darum, die Kontrollen an der neuen Warengrenze abzuschaffen, die die britischen Lieferungen nach Nordirland schon um 20 Prozent verringert haben sollen. Doch in Wahrheit stemmen sich die Tories und die nordirischen Unionisten gegen die politische Dynamik. Sie fürchten, dass die Bande Nordirlands nach Großbritannien nachlassen und die nach Dublin (und damit nach Brüssel) stärker werden.

Mehr zum Thema 1/

Johnsons Argument, das Protokoll untergrabe den Friedensprozess in Nordirland, wird in Brüssel umgedreht: Nicht der Brexit-Vertrag habe die missliche Lage herbeigeführt, sondern der Brexit selbst. Dieser Grundsatzkonflikt spiegelt sich auch im gegenwärtigen Schlagabtausch über die britische Drohung, das Protokoll außer Kraft zu setzen. So bleibt der Brexit ein Stolperstein auf dem von beiden Seiten gewünschten Weg der Wiederannäherung, die durch die strategische Bedrohung aus Moskau noch wichtiger geworden ist.

Johnson, der bisher hauptsächlich mit der Bekämpfung aktueller Krisen beschäftigt war, wird bis zu den nächsten Unterhauswahlen zeigen müssen, dass der Brexit auch positive Seiten hat. Damit begann er in der „Queen’s Speech“ am Dienstag: Rückstände der „Brüsseler Bürokratie“ in der Gesetzgebung sollen getilgt und das Versprechen auf ein Ende unkontrollierter Einwanderung erfüllt werden. Dass Letzteres auch erreicht werden soll, indem das Königreich Migranten und Flüchtlinge nach Ruanda ausfliegt und dort abfertigt, dürfte nicht alle vom Zauber des Brexits überzeugen.