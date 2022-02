Boris Johnson in Kiew : Zwischen Party und Krieg

Als Boris Johnson am Dienstag in der Ukraine landete, schlug ihm mehr Sympathie entgegen als zuhause. Wladimir Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, hatte schon am Vortag seinen Dank an den den Premierminister bekundet. „Es ist sehr wichtig für die Ukraine, politische Unterstützung unserer Freunde zu erhalten – ohne Freunde werden wir nicht überleben.“

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Damit sprach er vor allem die britische Lieferung von Panzerabwehrwaffen an, aber auch Londons Einsatz für schärfere Sanktionen gegen Moskau. Der Bundesregierung gegenüber hatte sich Klitschko ganz anders geäußert, als er sagte, Deutschland müsse „sich entscheiden, auf wessen Seite es steht“.