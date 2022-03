Blindheit gegenüber Putin : Es droht die Wiederholung der alten Fehler

Für einen Moment sah es so aus, als habe der Überfall auf die Ukraine Klarheit in die Einstellung der Deutschen zu Russlands Herrscher gebracht. Es ist offensichtlich, wer diesen Krieg begonnen hat, wer im Recht und wer im Unrecht, wer Opfer und wer Täter ist. Die Raketen auf Wohnhäuser in ukrainischen Städten schienen schlagartig einen breiten Konsens darüber hergestellt zu haben, dass das Regime Wladimir Putins gemeingefährlich, aggressiv und eine existenzielle Be­drohung für die Demokratien in Eu­ropa ist. Kurze Zeit konnte man hoffen, jene Querfront, die das leugnet oder relativiert, werde so unbedeutend, dass man sich nicht mehr mit ihr befassen müsste.

Doch nach dem ersten Schock sind in der medialen Debatte in Deutschland schon wieder die vorübergehend verstummten Stimmen jener zu vernehmen, die dem Westen vorwerfen, er sei nicht auf russische Befindlichkeiten eingegangen; die vor einer Eskalation des Konflikts durch Waffenlieferungen an die Ukraine sowie zu harten Maßnahmen gegen Russland warnen; und die den Ukrainern raten, zur Vermeidung weiterer Op­fer ihren Widerstand aufzugeben.

Putins Regime bedroht auch uns

Noch ist es nur eine Minderheit, die so spricht. Aber würde ihre Haltung für die Debatte in Deutschland wieder so prägend, wie sie es von der Annexion der Krim vor acht Jahren bis vor wenigen Wochen war, könnte das fatale Konsequenzen haben.

Was sich als Sorge um den Frieden und Widerspruch gegen eine angebliche antirussische Hetze ausgibt, ist in Wirklichkeit eine Aufforderung zum Appeasement gegenüber einem Re­gime, das in der Ukraine gezielt die Zivilbevölkerung terrorisieren und tö­ten lässt; das in Russland dabei ist, einen neuen Totalitarismus zu errichten, der die Nation von „Lumpen“ und „Verrätern“ reinigen soll; das die Ostmitteleuropäer in Angst und Schrecken versetzt, die im 20. Jahrhundert Opfer des nationalsozialistischen wie des sowjetischen Terrors waren und nun – mit durch schmerzhafte Erfahrung geschärften Sinnen – klar sehen, in welcher Gefahr sie schweben.

Und man muss sich im Klaren darüber sein: Putins Regime bedroht auch uns. Wird es in diesem Krieg nicht geschlagen oder so geschwächt, dass es zu weiteren Aggressionen nicht mehr fähig ist, wird es in der Ukraine nicht haltmachen. Die Ukrainer kämpfen auch für unsere Freiheit.

Toxische Mischung aus Lobbyismus und Unwissen

Genährt wurde die Neigung zum Appeasement in den vergangenen Jahren von einer toxischen Mischung aus wirtschaftlichen Lobbyinteressen, Unwissen über die Hintergründe des Konflikts und Arroganz gegenüber den Osteuropäern (einschließlich der Russen). Ausdruck der starken Wirkung dieses Gebräus auf die Öffentlichkeit war jene auf Illusionen gegründete Russlandpolitik, die Deutschlands Beitrag zur jetzigen Katastrophe ist. Statt darüber zu diskutieren, wie man den von Putin ausgehenden Gefahren wirkungsvoll entgegentreten könnte, wurde eine Gaspipeline zum völkerverbindenden Projekt verklärt, die erkennbar einer aggressiven Politik diente.

Diese Fehlleistung ist kein Zufall. Bedeutende Teile der deutschen Ge­sellschaft – rechts wie links – waren in den vergangenen drei Jahrzehnten nicht bereit, sich auf jene Entwicklungen in Osteuropa einzulassen, die nicht in ihre Vorstellung von der Welt passten. Die Folge war oft eine eigenartige Unfähigkeit, Schwarz von Weiß zu unterscheiden. Das ist nicht nur bei Russlands langer Aggression gegen die Ukraine der Fall.

Auch der Blick auf die Jugoslawienkriege der Neunzigerjahre ist bis heute auf solche Weise verzerrt. Das war zu beobachten, als Peter Handke 2019 den Literaturnobelpreis erhielt. Handkes Parteinahme für serbische Kriegsverbrecher wurde von Menschen, deren demokratische Haltung unzweifelhaft ist, als nebensächlicher „Irrweg“ bagatellisiert oder gar als „selbständige Sichtweise“ verteidigt. So, als sei die Verharmlosung von Völkermord eine zwar strittige, aber vertretbare Position – und nicht eine Grenzüberschreitung, mit der man sich aus der guten Gesellschaft ausschließt.

Wer angesichts der Kriegsverbrechen in der Ukraine noch Verständnis für Putins Russland fordert, hat das Recht dazu. Das gehört zum We­sen der Freiheit, die gegen Putin verteidigt werden muss. Aber es sollte in der Mitte der Gesellschaft nicht mehr als akzeptable Meinung gelten. Und das nicht nur aus moralischen Gründen. Bei der Eindämmung des russischen Regimes steht der Westen vor vielen schwierigen Entscheidungen, deren Gefahren und Risiken, Folgen und Nebenwirkungen gut abgewogen werden müssen.

Die Einsicht, einem skrupellosen Verbrecher mit Atomwaffen gegenüberzustehen, ist ja noch kein Rezept für dessen Bekämpfung. Eine ernsthafte Debatte über Strategien gegen den Despoten im Kreml ist aber nur möglich, wenn ein Grundkonsens da­rüber besteht, dass sie nötig sind.