Fußball-WM in Qatar : One Love? One Fake!

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bei der WM in Qatar am Mittwoch Bild: dpa

Deutschland spielt gegen Länder Fußball, die Regimegegner zerstückeln, Mädchen grausam misshandeln und Volksgruppen in Konzentrationslager sperren. Es trat noch vor Kurzem in der EM-Endrunde mit Russland an, als Putins Regime schon die Krim annektiert hatte, Journalisten liquidierte, Kritiker in England verstrahlte und im Berliner Tiergarten hinterrücks erschoss. Aber nur im Spiel gegen Ungarn tauchte sich der moralinsaure Teil des Landes in Regenbogenfarben. Weil das Land Mitglied der EU ist? Weil Orbáns Regime das schlimmste ist? Wegen starken Lobby-Drucks? Oder ist das nicht eher ein Ausdruck von Hilf­losigkeit?

Ja, wir müssen reden – mit (fast) allen. Was könnte das besser illustrieren als der gerade zu Ende gegangene UN-Umweltgipfel im ägyptischen Scharm el-Scheich? Er fand in einem Staat statt, der eine bedrückende Menschenrechtsbilanz aufweist – doch soweit ersichtlich war das für niemanden Anlass, nicht an der riesigen Konferenz teilzunehmen. Klar, es kamen auch Aktivisten. Aber wenn es im abgeschotteten Badeort eines Folterstaats um das Weltklima geht, dann treten eben die Rechte der Gemarterten in den Hintergrund.