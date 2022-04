Völkermord an den Ukrainern? : Biden geht zu weit

Putins Verbrechen in und an der Ukraine machen sprachlos. „Genozid“ ist aber nicht die Steigerungsform von „furchtbar“. Der Führer der freien Welt sollte seine Worte besser wägen.

Joe Biden muss jedenfalls nicht fürchten, in Kiew zur unerwünschten Person erklärt zu werden. Als „wahrhaftige Worte eines wahrhaftigen Staatsmanns“ hat der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj die Aussage des amerikanischen Präsidenten gewürdigt, der am Dienstag erstmals von einem „Völkermord“ in der Ukraine sprach. Im Kampf gegen das Böse, schrieb Selenskyj auf Twitter, „ist es entscheidend, die Dinge beim Namen zu nennen.“

Das stimmt, und das stimmt vor allem für den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Doch wieder einmal sind Zweifel angebracht, ob Biden seine Worte mit Bedacht gewählt hat. Zwar hat ihn das Weiße Haus diesmal nicht sofort korrigiert, wie es das vor gut zwei Wochen tat. Da hatte Biden am Ende einer Rede in Warschau spontan den Eindruck erweckt, Amerika strebe einen Regimewechsel in Moskau an („Um Himmels Willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben“). Vielmehr bekräftigte Biden nun nach seinem Auftritt im ländlichen Iowa gegenüber der Presse seinen „Eindruck“, dass Putin in der Ukraine einen Völkermord begehe, weil „er versucht, die Vorstellung auszulöschen, Ukrainer zu sein“. Doch im selben Atemzug bat der Oberbefehlshaber der Vereinigten Staaten, man solle es „den Juristen“ überlassen, „international“ zu klären, ob Russland einen Genozid begehe.

Die Realität ist furchtbar genug

Ist denn das Offensichtliche nicht düster genug? Dass Putin auf einem Kontinent, der im 20. Jahrhundert von zwei Weltkriegen verheert wurde, anno 2022 einen Angriffskrieg angezettelt hat? Dass seine Truppen den offenbar unerwarteten ukrainischen Widerstand zu brechen versuchen, indem sie zivile Ziele beschießen, offenkundig gezielt Kriegsflüchtlinge töteten und, darauf deutet alles hin, viele weitere Kriegsverbrechen begehen? Dass Russland geächtete Waffen einsetzt und ein pro-russischer Kommandeur ganz offen einen Einsatz der „chemischen Streitkräfte“ in Aussicht stellt?

Das Grauen dieses Kriegs macht sprachlos. Im allgemeinen Sprachgebrauch dient das Wort vom Völkermord als eine Art Steigerungsform von Krieg. Der amerikanische Präsident aber sollte mit seinen Juristen zurate gehen, ehe er zur absoluten rhetorischen Zuspitzung greift – lange bevor Putin aufgehört hat, so muss man befürchten, an der militärischen Eskalationsschraube in der Ukraine zu drehen.

Die einschlägige UN-Konvention, die 1951 in Kraft trat, definiert Völkermord als Handlungen, „die in der Absicht begangen“ werden, „eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“. Aufgeführt werden etwa die gezielte „Tötung von Mitgliedern der Gruppe“, „die Verursachung von schwerem körperlichen oder seelischem Schaden“ und die „vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung“ herbeizuführen. Ferner werden die Kriegsinstrumente der „Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe“ und die „gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe“ genannt.

Putins Vergewaltigungsphantasie

Putin ist ohne Frage bestrebt, die ukrainische Nation als eigenständigen Staat zu vernichten. Seine an das angebliche „Brudervolk“ im Westen gerichtete Vergewaltigungsphantasie „Ob es dir gefällt oder nicht, meine Schöne, du musst es erdulden“ ist nur einer von inzwischen zahllosen Belegen für die Skrupellosigkeit und Völkerrechtswidrigkeit seines Kriegs.

Man relativiert Putins Verbrechen aber nicht, wenn man davor zurückschreckt, von einem Völkermord zu reden. Eher relativiert man das Menschheitsverbrechen Genozid, wenn man das Wort leichtfertig verwendet – und sich danach so ratlos zeigt wie zuvor, wenn es darum geht, dem Grauen Einhalt zu gebieten.

Vielleicht suchte Biden sein Heil in der Zuspitzung, weil er sich schwertat, den Menschen in Iowa zu erklären, warum ihnen ein weiterer Krieg in der Ferne das Leben schwermacht, diesmal vor allem in Form hoher Energiepreise. Vielleicht will er es Deutschland und anderen Verbündeten moralisch noch schwerer machen, im Tausch gegen Öl und Gas Putins Kriegskasse zu füllen. Vielleicht ließ er auch nur seiner geradezu zwanghaften Neigung zur Empathie freien Lauf und suchte einen neuen Superlativ zur Verbrüderung mit der Ukraine, nachdem das Wort vom Kriegsverbrecher Putin schon kaum mehr auffällt.

Besser wäre es, Biden würde sich bewusst machen, was ein anderer Superlativ im Jahr 2022 bedeutet. Als amerikanischer Präsident ist er der „Führer der freien Welt“ – und das zu einem Zeitpunkt, da die Feinde der Freiheit mehr Macht haben und ausüben als in den vergangenen Jahrzehnten. Er muss endlich seinem eigenen Lehrsatz folgen, den er im Wahlkampf 2020 fast täglich Donald Trump vorhielt: „Bei einem Präsidenten kommt es auf jedes Wort an.“