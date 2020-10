Besetzer im Dannenröder Forst : Polizei bereitet Räumung vor

Polizisten laufen über ein Feld in den Herrenwald in der Nähe von Stadtallendorf, aufgenommen am 1. Oktober bei Stadtallendorf. Bild: Lucas Bäuml

Zum erwarteten Beginn von Rodungsarbeiten für den Weiterbau der Autobahn 49 in Hessen ist die Polizei am Donnerstagmorgen mit einem Großaufgebot in den Herrenwald bei Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) angerückt. Man bereite sich auf einen Einsatz vor, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Details nannte er zunächst nicht. Im Herrenwald sowie in dem in der Nähe gelegenen Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm stehen Rodungsarbeiten für einen Lückenschluss der A49 bevor. Aus Protest dagegen haben sich in beiden Waldstücken Aktivisten in Baumhäusern eingerichtet und Plattformen sowie Barrikaden errichtet. Bei der Räumung rechnet die Polizei mit einem wochenlangen Großeinsatz und massivem Widerstand der Aktivisten.

Die A49 soll nach der Fertigstellung Kassel und Gießen miteinander verbinden. Umwelt- und Klimaschützer halten das Projekt für überholt, weil es einer Verkehrswende entgegenstehe. Die Befürworter erhoffen sich weniger Verkehrslärm in den umliegenden Dörfern, kürzere Wege für Pendler und eine direktere Anbindung ans Straßennetz für die Unternehmen.

Die Umweltorganisation Greenpeace kündigte an, an diesem Donnerstag vor dem hessischen Landtag gegen die geplante Rodung zu protestieren. Vor dem Parlament solle ein sechs Meter langer Stamm aus dem Wald plaziert werden, teilte Greenpeace am Morgen mit.

„Der Baum aus dem Dannenröder Forst steht symbolisch für die Zerstörung der Natur im Kontext veralteter Verkehrspolitik“, hieß es weiter. Für die Grünen sei der Dannenröder Forst eine Zwickmühle, sagte eine Greenpeace-Sprecherin. Sie könnten jetzt zeigen, wie grün sie noch seien, und ihre verbal bekundete Umweltliebe durch Handeln unter Beweis stellen.