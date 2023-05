Nachdem Russland Beschränkungen für deutsche Staatsbedienstete bekannt gegeben hat, müssen vier russische Generalkonsulate in Deutschland schließen. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin mit. Die Bundesregierung habe entschieden, „die Zustimmung zum Betrieb von vier der fünf in Deutschland betriebenen russischen Generalkonsulate zu entziehen“.

Russland werde weiter gestattet, dessen Botschaft in Berlin zu unterhalten und ein Generalkonsulat. Die anderen müssten bis zum Ende des Jahres geschlossen werden. Bislang unterhält Russland Generalkonsulate in Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Bonn und München.

Russland hatte zuvor der Bundesregierung mitgeteilt, dass viele deutsche Staatsbedienstete das Land verlassen müssten, weil man eine Obergrenze eingeführt habe, die von Anfang Juni an gilt. Die „deutsche Gesamtpräsenz“ in Russland werde damit auf 350 Menschen begrenzt, teilte der Sprecher des Auswärtigen Amtes mit.

„Konsequente Entscheidung“

Dies betreffe sowohl diplomatisches Personal in der Botschaft und den Generalkonsulaten als auch sogenannte Kulturmittler, also etwa Beschäftigte an deutschen Schulen und Goethe-Instituten. Moskau sei damit „einen Schritt der Eskalation gegangen“, äußerte der Sprecher. „Es ist das Verhalten der russischen Seite, das uns in diese Situation gebracht hat.“

Zwar wollte das Auswärtige Amt nicht mitteilen, wie hoch die Zahl der deutschen Staatsbediensteten in Russland ist. Jedoch sagte der Sprecher, die von Russland gewählte Beschränkung führe zu der Notwendigkeit, „sehr massiv“ in die bestehenden Personalstrukturen an den deutschen Vertretungen einzugreifen. Deutschland wird daher seine Konsulate in Königsberg, Jekaterinburg und Nowosibirsk schließen.

Der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Ulrich Lechte, begrüßte den Schritt der Bundesregierung: „Das ist eine klare und konsequente Entscheidung.“ Mit der zahlenmäßigen Begrenzung der deutschen Diplomaten seitens Russland sei der diplomatische Betrieb nicht mehr aufrechtzuerhalten. „Gleichzeitig darf eine solche Aktion auch unsererseits nicht unbeantwortet bleiben.“