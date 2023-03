Giffeys Verzicht und Rücktrittsdrohung lassen nur einen Schluss zu. Sie will mit der CDU koalieren, um den Grünen zuvorzukommen. Schwarz-Rot wäre aber nicht der Neuanfang, den Berlin dringend braucht.

Bettina Jarasch und Kai Wegner am 22. Februar vor den zweiten Sondierungen zwischen CDU und Grünen in Berlin Bild: dpa

Es hat nicht lange gedauert, bis Kai Wegner und die CDU in Berlin zum Dreh- und Angelpunkt der Sondierungsgespräche geworden sind. Zu klar ist der Vorsprung vor SPD, Grünen und Linkspartei. Zu klar ist vor allem, dass der Wunsch Franziska Giffeys, Regierende Bürgermeisterin zu bleiben, vermessen war. Er schnurrte auf 53 Stimmen zusammen, die ihre SPD von den Grünen trennen.

Giffey trat nun die Flucht nach vorne an. Sie gab den Anspruch auf das Amt der Regierenden Bürgermeisterin auf, indem sie ihre Bereitschaft erklärte, mit der CDU zu koalieren. Die Stimmung in der SPD-Führung trifft das offenbar nicht. Im gleichen Atemzug drohte Giffey mit Rücktritt von ihren Parteiämtern, sollte ihr der Landesvorstand nicht folgen.

Auf Wegner muss das als Zeichen der Schwäche wirken. Ihm könnte das nur recht sein, erhöht sich damit doch die Möglichkeit, eigene Positionen gegenüber der SPD durchzusetzen. Aussichten auf ein stabiles schwarz-rotes Bündnis bietet das Vorgehen Giffeys allerdings nicht. Wenn schon die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit einer Rücktrittsdrohung der Parteivorsitzenden durchgesetzt werden muss, was folgt dann noch?

Keine Hoffnung mehr auf Rot-Grün-Rot

Wegners zweite (oder erste?) Wahl wären die Grünen. Giffeys Schritt lässt darauf schließen, dass sie keine Hoffnung mehr auf ein rot-grün-rotes Bündnis mehr hatte. Wie kommt das? Die Linkspartei wird ihr treu ergeben sein – schließlich ist Giffey als Regierende Bürgermeisterin die einzige Hoffnung für sie, in der Regierung zu bleiben.

Giffeys Problem scheinen die Grünen zu sein. Ein Bündnis der Grünen mit der CDU schien vor der Wahl so gut wie ausgeschlossen, nach der Wahl aber bietet es beiden Parteien die Möglichkeit, für den Neuanfang zu stehen, den Berlin dringend braucht. Dagegen wäre es eine Lachnummer, wenn sich die alte Koalition hinstellte und diesen Neuanfang verkörpern wollte.

Wenn Giffey sich also der CDU um den Hals wirft, tut sie das offenbar, um Bettina Jarasch zuvorzukommen. Ob sich Kai Wegner davon beeindrucken lässt? Er hätte mit einem schwarz-roten gegenüber einem schwarz-grünen Bündnis nicht viel gewonnen. Die schwierige Enteignungsfrage wäre hier wie dort ein Problem, wenn er auch in Giffey wenigstens in dieser Frage eine Verbündete hätte.

Mehr zum Thema 1/

Die Grünen hingegen bieten der CDU – wie in Kiel, Wiesbaden oder Düsseldorf – den Vorteil, als stärkste Partei auch Zukunftsfähigkeit auszustrahlen. So haben schon Hendrik Wüst und Daniel Günther ihre Bündnisse begründet. Volker Bouffier war seinerzeit, sicher mit ähnlichen Hintergedanken, in Hessen der überraschende Eisbrecher.

Es wäre also beileibe nicht das erste Mal, dass ein schwarz-grünes Bündnis zustande käme, das für unmöglich gehalten wurde. In Berlin hat es für die CDU noch einen besonderen Reiz: Ein schwarz-grünes Bündnis in der Hauptstadt hätte einen Signalcharakter, den Flächenländer nicht mehr bieten können.