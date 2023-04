Der Krieg gegen die Ukraine hat die westrussische Gebietshauptstadt Belgorod zur Frontstadt gemacht. Sie spielt für die Versorgung der Invasionstruppen und für Angriffe auf Ziele in der Ukraine eine wichtige Rolle. Im Gegenzug sind auch schon Menschen in Belgorod umgekommen. Denn der russischen Flugabwehr gelingt es nicht immer, Geschosse und Drohnen in der Luft vollständig zu vernichten.

Am späten Donnerstagabend erschütterte eine besonders mächtige Explosion Belgorod. Sie riss einen 20-Meter-Krater neben eine viel befahrene Straße, schleuderte ein Auto auf das Dach eines Supermarkts und beschädigte mehrere weitere Fahrzeuge; mindestens drei Menschen wurden verletzt. Für manchen russischen Kriegsblogger war sofort klar, dass die ukrainischen Streitkräfte auch dieses Mal verantwortlich sein müssten, einen Drohnenangriff verübt hätten.

Zurückschlagen, solange es noch geht

Der Telegram-Kanal „Fighterbomber“ schrieb unter Verwendung eines Schmähworts für die Ukrainer, diese griffen Belgorod stellvertretend „für ganz Russland“ an. „Sie schlagen ungezielt, sinnlos, um des Schlagens willen zu.“ Der Autor forderte eine harte Reaktion: Man müsse „zuschlagen, solange es etwas gibt, mit dem man zuschlagen kann“. Vergelten solle man den vermeintlichen Angriff etwa mit einer Iskander-Rakete, solange man noch welche davon habe. „Aus Sicht der Bürger Russlands sind alle roten Linien längst überschritten. Wir haben freie Hand.“

Doch bald nach „Fighterbombers“ Wutnachricht teilte das russische Verteidigungsministerium mit, über Belgorod habe sich während des Flugs eines Su-34-Jagdbombers der eigenen Luftwaffe ungeplant Munition gelöst. Solche Eingeständnisse sind für das russische Militär nicht typisch. Vermutlich hatte es entschieden, es sei besser, einen Unglücksfall zuzugeben, als den Anschein entstehen zu lassen, die Ukrainer könnten derartige Schläge gegen eine russische Großstadt führen.

Mancher Internetnutzer witzelte daraufhin, Belgorod sei wohl mit Woronesch verwechselt worden. Denn mit Blick auf die Hauptstadt von Belgorods Nachbargebiet kursiert das geflügelte Wort „Woronesch bombardieren“, das dafür steht, sich ungewollt-tollpatschig selbst zu schaden. Die Russen hätten „eine anschauliche Chance bekommen, das Ausmaß potenzieller Zerstörungen zu sehen, das russische Flugzeuge in Städte jenseits der Grenze tragen“, kommentierte das Newsportal „The Bell“. Dass in Belgorod nicht noch größerer Schaden entstand und mehr Menschen verletzt wurden, lag daran, dass die Bombe nicht in ein Haus einschlug und sich tief in die Erde eingrub. Dort zündete die Sprengladung ausweislich von Bildern einer Überwachungskamera erst nach einigen Sekunden, was die Wirkung der Detonationswelle herabsetzte.

Vermutet wird, dass das Kampfflugzeug eine 500-Kilogramm-Bombe verlor, die mit einem Lenkmodul ausgestattet war. Russische Kriegsblogger hatten vor Kurzem über den Einsatz solcher nachgerüsteter Bomben in der Ostukraine berichtet. Das Lenkmodul „verwandelt eine normale Flieger- in eine Hochpräzisionsbombe und vergrößert ihre Reichweite auf 40 bis 60 Kilometer“, jubilierte ein entsprechender Telegram-Kanal.

Der Waffenfachmann Kirill Michajlow sagte dem Newsportal „Agentstwo“, das Lenkmodul sei neu entwickelt worden und erst seit wenigen Wochen im Einsatz. Daher seien Vorfälle wie nun der in Belgorod „unausweichlich“. Laut „The Bell“ mussten russische Unternehmen das Modul unter Hochdruck nach dem Vorbild der westlichen Joint Direct Attack Munition (JDAM) entwickeln, um die ungelenkten Bomben der eigenen Streitkräfte nachzurüsten.

Mitte Februar war ein Foto einer solchen, recht grob anmutenden Konstruktion im Internet aufgetaucht. Vor fünf Wochen hatte sich eine entsprechend nachgerüstete Fliegerbombe über der besetzten ostukrainischen Stadt Donezk gelöst, war aber nicht explodiert. Neben dem Wunsch, in der Ukraine möglichst große Zerstörungen anzurichten, zeigt die Entwicklung, dass genuine Präzisionswaffen wie Marschflugkörper und Raketen im russischen Militär mittlerweile knapp sind, und russische Sorgen vor der Flugabwehr der ukrainischen Gegner. Deren Effizienz lässt es zu riskant erscheinen, die Bomben direkt über dem Ziel abzuwerfen.

Frühere Unglücksfälle des russischen Militärs in Russland selbst hatten noch schwerwiegendere Folgen: Durch den Absturz eines Su-34-Kampfflugzeugs im südwestrussischen Jejsk im vergangenen Oktober kamen 16 Menschen ums Leben. Ebenfalls im vergangenen Oktober stürzte ein Su-30-Kampfflugzeug in ein Haus im sibirischen Irkutsk, wobei die beiden Piloten getötet wurden.