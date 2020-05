Lockerungen in Thüringen? : Bayern warnt vor „hochgefährlichem Experiment“

Eine mögliche Lockerung der Corona-Maßnahmen in Thüringen sei zu früh, sagt Bayerns Leiter der Staatskanzlei. Das Land müsse als Nachbar einen Weg finden, damit umzugehen. Besonders, da ein Hotspot direkt an der Grenze liegt.

Der Vorstoß des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke), die allgemeinen Corona-Beschränkungen in seinem Bundesland aufzuheben, sorgt weiter für Diskussionen. Der Leiter der bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), sprach in der „Bild“-Zeitung, von einem „hochgefährlichen Experiment für alle Menschen in diesem Land“. FDP-Chef Christian Lindner nannte die Debatte über regionale Lockerungen richtig und gut, während der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach die Bundesregierung aufforderte, ein Gegensignal zu setzen. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping stellte allerdings ihrerseits Lockerungen in Aussicht.

„Mit der Entscheidung in Thüringen droht ein bundesweiter Wettlauf der Länder, der aus medizinischer Sicht katastrophal wäre“, sagte Lauterbach der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. Bodo Ramelow hinterlasse den Eindruck, als knicke er als Ministerpräsident vor Aluhüten und rechtsradikalen Schreihälsen ein. Das sogenannte Corona-Kabinett im Bund solle ein Signal gegen die angekündigten Lockerungen setzen.

Der Leiter der bayerischen Staatskanzlei, Herrmann, sagte, die Aufhebung aller Schutzmaßnahmen komme zu früh und sei der aktuellen Situation nicht angemessen. „Für Bayern ist das besonders problematisch, da Thüringen ein Nachbarland ist und dessen Corona-Hotspot Sonneberg direkt an Bayern angrenzt. Wir müssen uns nun überlegen, wie wir als Nachbar damit umgehen“, sagte der CSU-Politiker. Auch die CDU-Spitze kritisiert Ramelow. In einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums am Montag war von einem „verheerenden“ Signal die Rede, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Man sei von Ramelows Plänen überrascht worden. Kritik kam demnach etwa vom saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans und von NRW-Regierungschef Armin Laschet. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen Michael Kellner Ramelows Pläne kritisiert. Es gebe noch viele Menschen, die besonders gefährdet seien. „Da ist so eine Alles-geht-Botschaft, auch wenn wir alle eine Rückkehr zur Normalität wollen, verkehrt und zu leichtsinnig“, sagte er am Montag in der Sendung „n-tv Frühstart“. Es gebe weder eine Therapie noch ein Medikament oder einen Impfstoff gegen Covid-19. „Deswegen sollten auch gerade Personen in Spitzenpositionen, wie ein Ministerpräsident, eher bremsen als den Beschleuniger geben“, mahnte Kellner weiter.

Der FDP-Vorsitzender Lindner sagte am Sonntagabend bei „Bild live“, es gebe Regionen, in denen es sehr empfehlenswert sei, weiter auf Abstand zu gehen und Masken zu tragen, und Regionen, in denen Lockerungen denkbar seien. „Das muss man sehr sorgfältig auch mit den Experten, mit Virologen und Epidemiologen diskutieren – es geht dabei schließlich auch um Menschenleben“, sagte Lindner. Linken-Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch hat das Ansinnen verteidigt. Der Ministerpräsident wolle weder Abstandsregeln noch Maskenpflicht abschaffen, sondern er wolle bei den Auflagen regionalisieren, sagte Bartsch am Montag im Deutschlandfunk. Er gehe davon aus, dass Ramelow und seine Regierung dabei „äußerst aufmerksam bleiben“. Bartsch betonte zugleich, es dürfe „keinen Lockerungswettlauf“ unter den Bundesländern geben.

Ramelow hatte am Wochenende erklärt, er werde seinem Kabinett Vorschläge unterbreiten, wie das Bundesland ab dem 6. Juni auf allgemeine Schutzvorschriften verzichten könne und hin zu einem „Konzept des Empfehlens und der lokalen Covid19-Bekämpfung“ bei wieder ansteigenden Infektionszahlen komme. Als Grund nannte er die niedrige Zahl der Infektionen in Thüringen. Mehrere Ministerpräsidenten äußerten sich kritisch zu Ramelows Plänen.

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping sagte in einem Interview mit der „Leipziger Volkszeitung“, auch in Sachsen solle es ab Anfang Juni weitere Lockerungen geben. In der nächsten Corona-Schutzverordnung werde es keine generellen Beschränkungen mehr geben. Sollte die Zahl der Neuinfektionen auf geringem Niveau bleiben, wolle Sachsen alles freigeben und nur noch einige Ausnahmen benennen. Dazu zählten das Tragen von Schutzmasken sowie das Einhalten eines Mindestabstands. Dies solle bundesweit einheitlich geregelt werden.