Regierungserklärung im Landtag : Bayern führt Maskenpflicht in Geschäften und Nahverkehr ein

Bayern führt nun doch eine Maskenpflicht in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr ein. Von kommender Woche an sollen dort Mund-Nasen-Schutz oder auch Schals Pflicht sein, kündigte Ministerpräsident Markus Söder an.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag im Landtag in München Bild: dpa

In Bayern gilt ab der kommenden Woche in allen Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eine Maskenpflicht. Bayern sei damit das erste Bundesland in Westdeutschland, das diese Pflicht gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus einführe, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München in einer Regierungserklärung. Es gehe darum, dass Mund und Nase bedeckt seien – „auch ein Schal ist ausreichend“.

Söder sagte, sein Zwischenfazit der Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus sei „verhalten positiv“. Dennoch dürfe es keine Ungeduld geben – „die Entwicklung ist zerbrechlich“. Es werde „nicht so schnell ein normales Leben geben“, sagte Söder.