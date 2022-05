Eines Tages trat ein Fluss über das Ufer und verschluckte sein altes Leben. Das Wasser riss alles fort. Sein Land, sein Haus, sein Vieh, seine Feldfrüchte, nichts blieb ihm mehr. Shaju Mia musste seine Heimat verlassen und war fortan ein Klimamigrant. Wie so viele Menschen in Bangladesch, wo der Klimawandel so hart zuschlägt wie in kaum einem anderen Land, trieb ihn ein extremes Naturereignis in die Hauptstadt, nach Dhaka. Seither heißt seine neue Heimat Block Nummer acht, Kalyanpur. Die Siedlung ist in verschiedene Abschnitte nummeriert, um sich besser orientieren zu können. 100.000 Bewohner leben in Kalyanpur, dem zweitgrößten Slum des Landes. Wellblechhütten reihen sich aneinander, hier und da stehen Müllsäcke am Wegesrand, Kleidung trocknet an der Luft, woanders wäscht man sie auf dem Boden, Kinder spielen mit Murmeln, Hunde streunen herum, manche liegen erschöpft auf dem Boden, ein Hund vergräbt seine Schnauze in einer Tüte und schnüffelt nach etwas Essbarem. Seit 15 Jahren lebt Shaju Mia nun schon hier – eines Tages will er wieder zurück.