Baerbocks Außenpolitik : Feminismus für Fortgeschrittene

Ganz am Anfang sagt die Außenministerin, dass ihre feministische Außenpolitik keine Revolution sei. Und ganz am Ende widerspricht ihr eine Frau auf der Bühne: „Der Gegenwind zeigt, dass es offenbar doch einen revolutionären Geist hat.“ Dafür gibt es dann Applaus. Die Leute im Weltsaal des altehrwürdigen Auswärtigen Amts haben offenbar Lust auf ein wenig Revolution.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Vierzehn Kronleuchter hängen schwer von der holzvertäfelten Decke und verströmen die Autorität urdeutscher Staatlichkeit, doch darunter drängen sich heute nicht nur Männer in Anzügen, sondern auch Frauen in Highheels und mit bunt gewickeltem Turban. Auf der Bühne sieht es auf den ersten Blick aus wie immer, auf den zweiten fallen die vertauschten Rollen auf: Die Fragen stellt ein Mann. Die Antworten geben Frauen. Und der Chef im Haus ist auch eine: Annalena Baerbock.

Die steht vorn im schwarzen Hosenanzug und sagt erst mal, was feministische Außenpolitik alles nicht ist: „kein Kampfbegriff“, „kein Gedöns“, „kein missionarisches Pamphlet, mit dem wir naiv die Welt verbessern wollen“. Auf grün schimmernden Absätzen geht die Ministerin in die Vorwärtsverteidigung: Sie habe sich in den letzten Tagen gewundert, was Feminismus „für ein Triggerwort“ sei. Dabei leite sich die Gleichberechtigung doch aus dem Grundgesetz ab, sei Feminismus in der Außenpolitik einfach eine Frage der Sicherheit. „Denn wenn Frauen nicht sicher sind, dann ist niemand sicher.“

Erfahrene Diplomaten rollen über Baerbocks Vorstoß die Augen

Die Gegner der feministischen Außenpolitik sind an diesem Tag nicht gekommen. Und sie wollen auch in diesem Text nicht vorkommen: erfahrene Diplomaten, die über Baerbocks Vorstoß die Augen rollen. Männer mit außenpolitischem Gewicht, die hinter vorgehaltener Hand von Kokolores reden. Einerseits halten sie die Leitlinien für überflüssig: Es werde doch schon immer an Frauen gedacht. Andererseits für eine Frechheit: Männer würden nun diskriminiert. Worin also besteht die Provokation? Darin, dass feministische Außenpolitik nichts Neues ist? Oder eben doch?

Kristina Lunz, die in Berlin ein „Zentrum für feministische Außenpolitik“ leitet und an dem 80-seitigen Papier des Auswärtigen Amts mitgearbeitet hat, sagt: „Die Herrschaften, die meinen, wir hätten das schon immer gemacht, verwechseln da was.“ Traditionelle Außenpolitik habe sich vor allem auf Sicherheit und Wirtschaft fokussiert. Eine feministische Außenpolitik verschiebe den Blick.

85 Prozent der Projektmittel des Auswärtigen Amts sollen künftig „gendersensibel“, acht Prozent „gendertransformativ“ ausgegeben werden. Was das heißen soll, steht nicht in den Leitlinien, dafür muss man erst einen Kurs in Gender Studies belegen. Die Außenministerin bemüht sich allerdings zu erklären, worum es geht: um Binden und Tampons in Flüchtlingscamps zum Beispiel. Oder um Toiletten, die Frauen auch nachts sicher erreichen können.

Ein Mann immerhin ist da und bereit zu sprechen, er hat das Panel gerade moderiert: der Sicherheitsfachmann Carlo Masala, der zurzeit viel im Fernsehen sitzt und den Frontverlauf in der Ukraine erklärt. Er sagt: „Natürlich ist das was Neues.“ Bei den Afghanistan-Verhandlungen auf dem Bonner Petersberg zum Beispiel hätten Frauen gefehlt – wie bei so vielen Friedensverhandlungen auf der Welt, bei denen der Frieden nicht lang hielt. Wenn man Frauen beteilige, komme man zu nachhaltigeren Ergebnissen. „Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Bereich der Sicherheitspolitik.“