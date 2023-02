Das war eine enttäuschende Rede des Kanzlers. Vor dem EU-Sondergipfel, der sich der Migrationspolitik widmen soll, hätte man von einer Regierungserklärung wenigstens Andeutungen erwartet, wie sich Olaf Scholz die Bewältigung der Schwierigkeiten in der Flüchtlingskrise vorstellt, die sich seit Monaten aufgestaut haben. Das gilt für die EU, das gilt besonders aber für Deutschland.

Auf keines der Stichworte ging er ein, die seit Monaten aus Städten und Landkreisen an ihn herangetragen werden. Scholz dankte den Kommunen und den ehrenamtlichen Helfern für ihr Engagement. Das war es. Davon können sie sich aber nichts kaufen. Zwar nannte Scholz Milliarden, die den Kommunen zugutekämen. Das ist aber nur ein Bruchteil dessen, was Scholz den Kommunen zugesagt haben soll. Vor allem: Geld allein wird es nicht richten.

An Integration ist nicht zu denken

Scholz kann sich das leisten, weil auch die CDU/CSU auf die Nöte nur ausweichend reagiert hat. Unter deren Ministerpräsidenten gilt offenbar die Parole: nur nicht anrühren, um die Bürger nicht aufzuschrecken. Das wäre eine kluge Strategie, wenn sie mit Tatkraft verbunden wäre. Die ist aber nicht zu sehen. Unterkünfte? Rückführungen? Wohnungsnot? Personalnot in Jobcentern, Schulen, Kitas? Nur eine Antwort ist gewiss: An Integration ist nicht zu denken.

Der „Flüchtlingsgipfel“ wirkt angesichts dieser Lage wie eine vom Kanzleramt ins Innenministerium abgeschobene Pflichtübung, um sich all dem nicht stellen zu müssen. Es gibt wenig Aussicht, dass der EU-Gipfel einen Ausweg findet. Friedrich Merz, der Oppositionsführer, wies im Bundestag zu Recht darauf hin, dass es Ansätze genug gäbe, um den Zuzug nach Deutschland zu begrenzen.

Deutschland will stattdessen Magnet bleiben und hält die Interessen anderer Länder für minderwertig. Die gerechte Verteilung der Asyl- und Flüchtlingsströme in Europa gelingt nicht. Der jüngste Versuch, ein „Solidaritätsmechanismus“, ist kläglich gescheitert. Wie es weitergehen soll? Das Schlimme an dieser Rede von Scholz war, dass sie so wirkte, als wisse es auch der Kanzler nicht.