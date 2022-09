Klimawandel auf Zypern : Eine Insel und eine Million Bäume

Am Anfang war Äthiopien. So erzählt es Anna Prodromou, wenn sie vom Jahr 2019 berichtet, von den Nachrichten, die damals im Internet kursierten. Da hieß es, dass in dem ostafrikanischen Land im Zuge einer Aufforstungskampagne der Regierung 23 Millionen Freiwillige mehr als 350 Millionen Bäume an einem einzigen Tag gepflanzt haben sollen. Die Zahlen wurden später angezweifelt, doch darum geht es nicht. Wichtig ist, dass die Berichte aus Afrika auf Zypern die Runde machten und viele Menschen beeindruckten. „Auf der Insel wurde diese Nachricht stark diskutiert. Daraus entstand die Idee, eine Initiative zu starten, um auch auf Zypern massenhaft Bäume zu pflanzen.“

Die Reaktion sei überwältigend gewesen, berichtet Prodromou. Zu einem ersten Treffen in Nikosia kamen mehr als achtzig Interessierte. So wurde die Initiative „300.000 Bäume für Nikosia“ geboren – für jeden Einwohner der Hauptstadt einen. Viele der Freiwilligen nehmen teil, weil sie persönlich etwas gegen die Klimakrise tun wollen. Die ist auch auf Zypern längst angekommen. „Das Mittelmeer und der Nahe Osten werden heißer und trockener, und das mit einer schnelleren Geschwindigkeit als der globale Durchschnitt“, sagt Anna Prodromou und referiert die allgemein bekannten wissenschaftlichen Erkenntnisse: Regen sei insbesondere im Sommer seltener geworden, und fällt er doch, dann mitunter als Starkregen, den der Boden nicht aufnehmen kann.