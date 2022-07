Ukrainekrieg : Zypern vermisst russische Touristen und russisches Schwarzgeld

Aktualisiert am

Für den Inselstaat brechen schwierige Zeiten an: Die russische Kundschaft bleibt aus. Und einige Russland-Geschäfte haben jetzt sogar ein Nachspiel vor Gericht.

Ungewöhnliche Ruhe: Ein Strand in Zypern Anfang Juni Bild: AP

Erst kam Covid, nun kommen die Russen nicht – für Zyperns Tourismusbranche waren die vergangenen drei Jahre schlecht. Reisende aus Russland sorgten früher für gut ein Fünftel des Umsatzes im zyprischen Fremdenverkehr. Nur Briten ließen noch mehr Geld da. Das ist einstweilen vorbei. Es gibt keine Flugverbindungen mehr aus Russland nach Zypern. Allenfalls indirekt, etwa von Moskau über Istanbul, ist die Insel erreichbar. Doch diese Route wird kaum gewählt, wie sich im Mai zeigte. Um den russischen Feiertag des 9. Mai herum erlebte der griechische Süden Zyperns sonst den ersten Ansturm aus Russland. Heuer nicht, zumal natürlich auch der größte Teil der ukrainischen Gäste ausbleibt. Gemeinsam mit Russen standen sie für etwa ein Viertel des Umsatzes der Branche.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Der Einbruch der Buchungszahlen gegenüber der letzten Saison vor Covid lag im Mai bei etwa 50 Prozent. Das wurde besonders in Limassol deutlich, dem Schwerpunkt russischen Lebens auf Zypern. Hotels, die sich auf Publikum aus Russland spezialisiert hatten, stünden „vor riesigen Schwierigkeiten“, sagte unlängst Haris Loizides, Vorsitzender des größten zyprischen Hotelverbands. Aus dem Tourismusministerium hieß es, man rechne in diesem Jahr mit Einnahmeausfällen von 600 Millionen Euro. Die Hoffnung, russische Kundschaft in großer Zahl über Staaten ins Land zu bekommen, die noch Flugverkehr mit Russland unterhalten – außer der Türkei käme dafür auch Serbien infrage –, scheint gering.