Im Konflikt um den Bau einer Straße in der Pufferzone der faktisch geteilten Insel Zypern hat die Türkei den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen scharf kritisiert. Die jüngste Erklärung des Rates stehe „vollkommen im Widerspruch zur Realität“, äußerte das Außenministerium in Ankara am Dienstag. In der Erklärung des Sicherheitsrats würden „die Fakten verdreht und die Geschehnisse missverständlich dargestellt“. Am späten Montagabend hatten sich die Mitglieder des Rates „ernsthaft besorgt über die Aufnahme ungenehmigter Bauarbeiten durch die türkisch-zyprische Seite“ gezeigt. Es handle sich um einen Verstoß gegen den Status quo in der von Blauhelmen kontrollierten Pufferzone, der UN-Resolutionen zuwiderlaufe, heißt es in der gemeinsamen Erklärung, die von Russland nicht blockiert wurde.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan mit Sitz in Ankara. Folgen Ich folge



Die Angriffe türkisch-zyprischer Sicherheitskräfte auf Soldaten der UN-Friedensmission und deren Fahrzeuge am vergangenen Freitag werden darin verurteilt. „Angriffe gegen Friedens­soldaten können Verbrechen nach dem Völkerrecht darstellen“, heißt es weiter. Alle Konfliktparteien werden aufgefordert, „auf weitere einseitige oder eskalierende Handlungen zu verzichten“. Ungenehmigte Bauten müssten entfernt werden. Die Mitglieder des Sicherheitsrats riefen die Konfliktparteien auf, sich auf die Einsetzung eines UN-Sondergesandten zu einigen.

Mehr zum Thema 1/

Ankara stellte sich hingegen uneingeschränkt hinter die international nicht anerkannte „Türkische Republik Nordzypern“. Verantwortlich für die Spannungen sei allein die UN-Friedensmission UNFICYP, die versucht habe, den von der türkisch-zy­prischen Seite vorangetriebenen Bau einer Straße nach Pyla (türkisch: Pile) zu stoppen. Pyla ist das einzige Dorf auf der Insel, in dem nach der faktischen Teilung von 1974 noch griechische und türkische Zyprer gemeinsam leben. Das türkische Außenministerium warf der UN-Mission vor, im Konflikt um die geteilte Insel parteiisch aufzutreten. Zuvor hatte schon der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan das Vorgehen der UN-Soldaten als „inakzeptabel“ bezeichnet. Die Türkei werde solche „rechtswidrigen Handlungen” nicht erlauben.