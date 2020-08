Zwischenfall bei Militärübung : China wirft Vereinigten Staaten Spionage vor

Ein amerikanisches Spionageflugzeug soll in die chinesische Flugverbotszone eingedrungen sein – Washington streitet das ab. Der amerikanische Außenminister Pompeo heizt mit einer reißerischen Parteitagsrede die Spannungen mit China weiter an.

Ein amerikanisches Spionageflugzeug soll nach chinesischen Angaben in eine Flugverbotszone über der Volksrepublik eingedrungen seien. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua bezeichnete den Flug der U-2-Maschine in die Zone im Norden Chinas am Dienstag als „offensichtliche Provokation“. Das Vorgehen der Vereinigten Staaten hätte leicht zu „Fehleinschätzungen und sogar Unfällen“ führen können, meldete die Agentur.

Mit dem Eindringen in die Flugverbotszone hätten die Vereinigten Staaten gegen die zwischen beiden Staaten geltenden Sicherheitsregeln verstoßen, zitierte Xinhua einen Sprecher des Verteidigungsministeriums in Peking. Die Zone wird der Agentur zufolge von den chinesischen Streitkräften für Übungen in der Bekämpfung von Bränden genutzt.

Im Mai hatten chinesische Kampfflugzeuge nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Peking über den umstrittenen Gewässern im Südchinesischen Meer ein amerikanisches Spionageflugzeug abgefangen. Nach Angaben des Pentagon war die Maschine der amerikanischen Marine jedoch im internationalen Luftraum unterwegs gewesen.

Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China haben sich in den vergangenen Monaten weiter drastisch verschlechtert. Belastet wird das Verhältnis unter anderem durch die chinesischen Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer, die massiven chinesischen Eingriffe in die Autonomierechte der Sonderverwaltungszone Hongkong und durch Streit um den Umgang mit der Corona-Pandemie.

Auch die Handelsstreitigkeiten zwischen beiden Ländern dauern an. Allerdings hatten Unterhändler Washingtons und Pekings sich am Montag bei einem Telefonat gegenseitig versichert, dass ihre Regierungen weiter auf eine Entschärfung des Handelskonflikts hinwirken wollten, wie es von beiden Seiten hieß. Dazu soll weiter an der Umsetzung eines im Januar geschlossenen Teilhandelsabkommens gearbeitet werden.

Pompeo spricht von „räuberischer Aggression“ Chinas

In seiner Parteitagsrede für die Republikaner griff der amerikanische Außenminister Mike Pompeo nun allerdings China abermals an und pries die Außenpolitik Donald Trumps. Der Präsident habe „den Vorhang vor der räuberischen Aggression der Kommunistischen Partei Chinas“ gelüftet, sagte der Pompeo. Zur Corona-Pandemie sagte der Außenminister: „Der Präsident hat China dafür zur Rechenschaft gezogen, dass es das China-Virus vertuscht und zugelassen hat, dass es Tod und wirtschaftliche Zerstörung in Amerika und in der Welt verbreitet.“

Die in Jerusalem aufgezeichnete Video-Ansprache Pompeos für den Parteitag ist in der Demokratischen Partei auf scharfe Kritik gestoßen. Die Wahlkampfleitung von Präsidentschaftskandidat Joe Biden erklärte am Dienstag, der Beitrag des Außenministers zum Parteitag der Republikaner sei nicht nur ein Missbrauch von Steuermitteln, sondern untergrabe auch die wichtige Arbeit des Außenministeriums. Damit schade Pompeo dem Einsatz amerikanischer Diplomaten in aller Welt. Der demokratische Kongressabgeordnete Joaquin Castro forderte, es müsse untersucht werden, ob die Rede Pompeos gegen gesetzliche Bestimmungen und interne Regeln des Außenministeriums verstoße.