Streit um die Westsahara : Zwischen Marokko und Algerien herrscht Kriegsgefahr

In Nordafrika stehen die Zeichen auf Sturm. Weder Algerien noch Marokko sind bereit, im Konflikt um Westsahara auch nur einen Schritt zurückzuweichen. „Es lässt sich nicht mehr ausschließen, dass die wachsenden Spannungen zu einer direkten bewaffneten Konfrontation führen“, sagt Haizam Amirah Fernández, der für das spanische Forschungsinstitut „Elcano“ den Mittelmeerraum und die Arabische Welt im Blick hat: „Heute könnte ein zufälliger Funke oder absichtliche Provokation genügen, um Nordafrika in Brand zu setzen“ – mit Folgen, die von der Sahel-Region bis weit nach Europa reichen könnten, warnt Fernández, der in Madrid auch an der privaten „IE University“ lehrt.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Im August hatte Algerien seine diplomatischen Beziehungen zu Marokko abgebrochen. Anfang November waren in der von Marokko annektierten Westsahara bei einem mutmaßlichen Drohnenangriff drei Algerier ums Leben gekommen. Daraufhin warf Algerien Marokko „Staatsterrorismus“ vor und drohte mit Vergeltung. Die Eskalationsspirale lasse sich kaum noch bremsen, befürchtet Fernández, der von der schwersten Krise seit mehr als 40 Jahren spricht. Zuletzt war es in den sechziger und siebziger Jahren zu militärischen Zusammenstößen zwischen den beiden regionalen Rivalen gekommen, die um die Vorherrschaft in der Region wetteifern. Schon in den neunziger Jahren schloss Algerien die Landgrenze.