Gewalt in Atlanta : Zwischen Gebeten und Tränengas

Die Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd sind die schwersten seit 1968. Viele Menschen sind verstört ob der rohen Gewalt – vor allem in der Stadt, in der einst Martin Luther King predigte.

Es gibt einen Ort in Amerika, an dem Proteste immer friedlich bleiben. Östlich vom Zentrum Atlantas steht das „Martin-Luther-King-Zentrum für gewaltfreien gesellschaftlichen Wandel“. Es ist Teil eines ganzen Komplexes, zu dem auch die Ebenezer Baptist Church zählt, in der Martin Luther King einst mit seinem Vater predigte. Am Wochenende wurde auch hier demonstriert. Es sei keine große Ansammlung gewesen, sagt Jimmy Peterson, der Sicherheitsbeamte des Zentrums.

Ein paar Dutzend Leute, hauptsächlich Afroamerikaner. Alles ganz friedlich. Kein Vergleich zu den Ausschreitungen im Zentrum der Hauptstadt Georgias. „Wer hier randaliert, legt sich mit dem Erbe Dr. Kings an“, sagt der ältere Afroamerikaner und verweist auf sechs Prinzipien der Gewaltfreiheit des Bürgerrechtlers, die auf Steintafeln geschrieben wurden. Außerdem, sagt er lächelnd, hätten sie von mir eins drüber bekommen.

Die Demonstrationen, ausgelöst durch den Tod George Floyds bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis, haben mittlerweile 75 Städte in ganz Amerika erfasst – von New York bis Los Angeles, von Dallas bis Chicago. Dass Atlanta zu den Städten zählt, in denen es zu Ausschreitungen kam, hat viele in der Stadt verstört. Nach dem ersten Ausbruch der Gewalt in der Nacht zu Samstag wandte sich am Morgen danach Bürgermeisterin Keisha Lance Bottoms an die Öffentlichkeit.

Sie sprach zunächst als Mutter eines 18 Jahre alten schwarzen Kindes: „Junge, bleib zu Hause“, habe sie ihm gesagt. „Ich kann dich nicht beschützen.“ Dann sprach sie als Stadtoberhaupt: Das, was auf den Straßen von Atlanta passiere, sei nicht Atlanta. Das sei kein Protest, und es habe nichts mit „dem Geist Martin Luther Kings“ zu tun. Das sei „Chaos“, sagte sie sichtlich aufgebracht. Selbst als King getötet worden sei, 1968, habe man die Stadt nicht so behandelt. Und dann: Atlanta habe eine stolze Geschichte schwarzer Bürgermeister und schwarzer Polizeipräsidenten; die Hälfte der Unternehmer und Gewerbetreibenden im Großraum Atlanta sei schwarz. Bottoms sagte: „Wenn du diese Stadt liebst, dann geh nach Hause.“

Die Bürgermeisterin beließ es freilich nicht bei diesem Appell. Die Demokratin veranlasste gemeinsam mit dem republikanischen Gouverneur Brian Kemp eine massive Präsenz von Sicherheitskräften. Polizeikräfte und Nationalgarde sicherten nach dem Beginn der nächtlichen Ausgangssperre am Samstagabend jene Gegend von Downtown Atlanta ab, in der es am Abend zuvor zu heftigen Zusammenstößen gekommen war. Das CNN Center, Hauptquartier des Nachrichtensenders, war das Zentrum des Protests. Gewalttätige Demonstranten hatten die Eingangshalle eingenommen. Sie zerschlugen Scheiben und bewarfen die Polizeikräfte mit allem, was sie in die Hände bekamen. Nach allem, was man weiß, ging es den Demonstranten nicht um den Sender – das Gebäude bot nun einmal die größten Fensterscheiben.