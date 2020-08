Zweiter Lockdown in Auckland : Neuseeland verschiebt Wahl – wegen 58 Corona-Fällen

Der Zeitpunkt erschien äußerst günstig, als Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern vor gut einer Woche ihren Wahlkampfauftakt feierte. Just an dem Wochenende, an dem sie das Wahlprogramm ihrer Partei vorstellte, hatte Neuseeland schon einhundert Tage lang keine lokale Infektionen mit dem Coronavirus mehr registriert. Alle Neuinfektionen waren bei Personen aufgetreten, die aus dem Ausland nach Neuseeland zurückgekehrt und in Quarantäne gegangen waren. Besonders lange hatte die vorteilhafte Konstellation von Wahlkampf bei gleichzeitiger Corona-Freiheit allerdings nicht angehalten. Aufgrund eines neuen Corona-Ausbruchs in dem Inselstaat musste die Premierministerin Jacinda Ardern den Wahltermin am Montag um vier Wochen verschieben. Statt am 19. September soll nun erst am 17. Oktober gewählt werden. Das solle sicherstellen, dass alle Wähler sich über Parteien und Kandidaten informieren könnten, sagte Ardern.

Dabei hatte die Welt nicht ohne Neid auf den Inselstaat im Süden des Pazifiks geschaut, in dem das Leben schon wieder zu einem Maß an Normalität zurückgekehrt war, das in anderen Weltregionen noch unerreichbar erscheint. Die Neuseeländer waren ohne Maske unterwegs, Schulen und Restaurants waren wieder normal geöffnet, und die Bewohner des Inselstaats konnten sogar ihrer wohl größten Leidenschaft nachgehen, dem Rugby; und das vor vollbesetzten Rängen. Zu verdanken war dies auch der Politik der Regierungschefin, die dem Land unter dem Motto „Hart und früh eingreifen“ schon in der Anfangszeit der Corona-Pandemie einen äußerst strengen Lockdown verordnet hatte. Die Popularität der ohnehin sehr beliebten Premierministerin erreichte in ihrer Heimat sowie international eine neues Hoch. In den Umfragen liegen Ardern und ihre sozialdemokratische Labour-Partei weit vor der konservativen National Party.

Ende der Sorglosigkeit

Schon drei Tage nach dem Auftakt des Wahlkampfs hatte Ardern allerdings verkünden müssen, dass die Zeit der Sorglosigkeit schon wieder vorbei sein würde. In Neuseelands größter Stadt waren vier Mitglieder einer Familie positiv auf das Virus getestet worden. Wieder reagierte die Regierung schnell und hart und verhängte einen Lockdown über Auckland, der nun für vorerst zwei Wochen gelten soll. Die Stadt steht nun unter Stufe drei des insgesamt vierstufigen Systems, während der Rest des Landes auf die zweite Stufe gehoben wurde. Damit gelten nun überall wieder gewisse Beschränkungen. „Wir waren weltweit führend in unserer Reaktion auf Covid-19. Wir können das alles noch einmal schaffen“, hatte Ardern bei der Verkündung des Lockdowns gesagt.

Dabei scheint es den Neuseeländern diesmal allerdings deutlich schwerer zu fallen als beim ersten Mal. Es lässt sich mehr Murren vernehmen. Mittlerweile gibt es auch einige kritische Stimmen, die Zweifel an der Strategie der Regierung hegen, die schon frühzeitig auf die komplette Ausmerzung des Virus in Neuseeland gezielt hatte und nicht nur auf dessen Eindämmung. Manche halten den Preis, den Neuseeland dafür bezahlt, für zu hoch. Es regt sich auch Kritik an einer teilweise unzureichenden Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen im Grenz- und Quarantänesystem. Naiv war die Regierung gleichwohl nicht. Immer wieder hatte sie davor gewarnt, dass es zu einem neuen Ausbruch kommen werde. Sie reagierte schneller als andere Länder wie Australien und Vietnam, die auch mit einer neuen Welle zu kämpfen haben.

Die Zahl der Neuinfizierten in Auckland beläuft sich bisher nur auf 58 Personen. Am Montag waren lediglich neun Fälle dazugekommen. Das erscheint angesichts einer Bevölkerung von 1,7 Millionen Einwohnern in der Metropole nach wie vor niedrig. Allerdings bringt das Virus nun dennoch den politischen Kalender durcheinander. Etwas anderes als eine Verlegung der Wahl wäre der Regierungschefin kaum übriggeblieben. Die Opposition hatte schon in der vergangenen Woche eine Verschiebung gefordert. Die neue Oppositionsführerin Judith Collins bemerkte, dass unter diesen Umständen kein Wahlkampf möglich sei.

Die Neuseeländer vertrauen überwiegend immer noch darauf, dass ihr Land das Virus auch ein zweites Mal in den Griff bekommen kann. Fieberhaft suchen die Behörden derzeit nach der Infektionsquelle. Es bleibt bisher ein Rätsel, wie sich die Familie mit dem Virus angesteckt haben könnte.