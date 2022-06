Zwei Tote : Polizei ermittelt nach Schüssen in Oslo wegen „Terrorakts“

Bei dem Vorfall nahe einer Schwulenbar wurden am Vorabend der Pride Parade zwei Menschen getötet und mindestens 14 verletzt. Ein Verdächtiger ist in Gewahrsam.

Nach den Schüssen in Oslo mit zwei Toten und mindestens 14 Verletzten ermitteln die norwegischen Behörden wegen einer terroristischen Tat. „Die Polizei behandelt den Fall als Terrorakt“, teilten die Behörden am Samstag mit. Ein Tatverdächtiger war festgenommen worden, nachdem gegen 01.00 Uhr nachts an drei Orten Schüsse gefallen waren, unter anderem vor einer Schwulen-Bar.

Alles deute auf einen Einzeltäter hin, sagte Polizei-Einsatzleiter Tore Barstad. Die Polizeikräfte in Oslo seien jedoch vorsorglich verstärkt worden.

Die tödlichen Schüsse fielen am Vorabend der in Oslo geplanten Pride-Parade, in der Nähe des Schwulen-Clubs „London Pub“, eines Jazz-Clubs und eines Imbissstands. Die Organisatoren sagten die Pride-Parade am Samstagmorgen ab.

„Sicher, worauf er zielt“

„Er schien sehr sicher zu sein, worauf er zielt“, sagte eine Augenzeugin der Zeitung „Verdens Gang“ über den Täter. Ein anderer Zeuge sagte dem Blatt, der Mann habe mit einer automatischen Waffe gefeuert, der Tatort habe ausgesehen „wie ein Kriegsschauplatz“. Am Boden hätten mehrere Menschen mit Kopfverletzungen gelegen. Schwer bewaffnete Polizisten in Kampfmontur sicherten den Tatort ab.