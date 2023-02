Anschlag in Jerusalem : Auto fährt in Menschenmenge - zwei Tote

Der Vorfall ereignete sich in Ost-Jerusalem an einer Bushaltestelle. Auch ein sechs Jahre altes Kind wurde getötet. Islamisten preisen die Tat, reklamieren sie aber voerst nicht für sich.

Die Anschlagsstelle in Jerusalem am Freitag Bild: Reuters

Bei einer Autoattacke am Freitagnachmittag in Jerusalem sind zwei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden, zum Teil schwer. Medienberichten zufolge war ein Palästinenser mit dem Auto in eine Menschenmenge an einer Bushaltestelle in Ramot gefahren, einer Siedlung im Nordwesten Jerusalem. Ein Polizist schoss Polizeiangaben zufolge auf den Palästinenser, der kurz darauf seinen Wunden erlag.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Die Todesopfer waren ein sechs Jahre altes Kind und ein Mann in seinen Zwanzigern; ein fünf Jahre altes Kind befand sich in kritischem Zustand. Der israelische Radiosender Kan berichtete am Nachmittag, einer der Getöteten sei bei der Abwehr des Angriffs möglicherweise versehentlich erschossen worden.

Der Fahrer des Autos sei ein 31 Jahre alter Mann aus dem Ostjerusalemer Stadtteil Issawija gewesen, hieß es in palästinensischen Berichten. Demzufolge stammte aus dem Flüchtlingslager Dheisheh im Westjordanland und war erst nach der Heirat nach Ostjerusalem gezogen. Er habe drei Kinder gehabt. Sowohl die Hamas als auch der „Palästinensische Islamische Dschihad“ priesen die Tat, reklamierten sie vorerst aber nicht für sich.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem Terrorangriff. Er ordnete eine Verstärkung der Sicherheitspräsenz in der Gegend sowie Festnahmen im Umkreis des Täters an. Zudem entschied er, dass eine Versiegelung und Zerstörung des Hauses des Täters unmittelbar eingeleitet werden sollten. Israel zerstört üblicherweise die Wohnungen, in denen palästinensische Angreifer gelebt haben, wenn es Todesopfer gab. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das als Kollektivstrafe. Nach der Terrorattacke eines Palästinensers in Jerusalem vor zwei Wochen, bei der sieben Menschen getötet wurden, hat die Regierung das Vorgehen noch verschärft.

Auf Twitter schrieb Netanjahu am Nachmittag: „Unsere Antwort auf den Terrorismus besteht darin, ihn mit aller Kraft zu bekämpfen und unseren Zugriff auf unser Land weiter zu vertiefen.“ Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, besuchte umgehend den Tatort. Er ordnete an, Checkpoints um den Stadtteil Issawija zu errichten.