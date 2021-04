Aktualisiert am

Alarm in Washington : Zwei Polizisten verletzt nach Vorfall am Kapitol

Ein Auto hat in Washington vor dem Kapitol zwei Polizisten angefahren und schwer verletzt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Das Auto des Verdächtigen rammte eine Sperre am Nordeingang des Kapitols und verletzte dabei zwei Polizisten. Bild: AP

Das Kapitol in Washington, Sitz des amerikanischen Kongresses, ist nach einem „Sicherheitsvorfall“ abgeriegelt worden. Angestellte wurden nach einem Alarm um 13 Uhr (Ortszeit) angewiesen, im Gebäude zu bleiben und sich von Fenstern fernzuhalten. Ein Auto habe in der Nähe des Nordeingangs des Kapitols auf einer Zufahrtsstraße eine Straßenbarriere gerammt. Dabei seien zwei Polizisten von dem Auto angefahren worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die beiden Beamten seien verletzt worden. Die Polizei des Kapitols schrieb auf Twitter außerdem, dass ein Verdächtiger in Gewahrsam genommen worden sei. Er sei zuvor mit einem Messer bewaffnet aus dem Fahrzeug gestiegen und wurde dabei von den Polizisten angeschossen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf einen Bediensteten des Kapitols. Der Verdächtige sei später seinen Verletzungen erlegen, schrieb die „New York Times“ mit Verweis auf Aussagen von Kapitol-Sicherheitspersonal.

Journalisten und Beobachter vor Ort berichteten von einer großen Polizeipräsenz nach dem Vorfall. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Nationalgarde sperrt Straßen rund um das Kapitol ab. Außerdem unterstütze eine Einheit des FBI die Polizei des Kapitols, wie die „Washington Post“ berichtet.

Da der Kongress aktuell nicht tagt, ist die Mehrzahl der Abgeordneten nicht im Gebäude. Präsident Joe Biden habe Washington im Laufe des Tages verlassen und halte sich in Camp David auf, hieß es von offizieller Seite.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an den 6. Januar, als radikale Anhänger des früheren Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, das Kongressgebäude stürmten. Im Zuge der gewaltsamen Ausschreitungen in der amerikanischen Hauptstadt kamen insgesamt fünf Menschen zu Tode. Gegen Trump wurde ein Amtsenthebungsverfahren wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ eingeleitet, das jedoch im Senat scheiterte.

Vor etwas mehr als einer Woche wurde eine Umzäunung mit Stacheldraht rund um den Gebäudekomplex des Kapitols zurückgebaut. Seitdem wurden auch gesperrte Straßen wieder für den verkehr geöffnet. Die Präsenz der Nationalgarde wurde reduziert, rund 2200 Personen sind noch in Washington im Einsatz.