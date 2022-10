Spannungen im Westjordanland : Zwei Palästinenser nahe Nablus getötet

Im nördlichen Westjordanland hat es der Nacht zum Freitag abermals Tote gegeben. Zwei Palästinenser wurden von der israelischen Armee getötet, ein weiterer verwundet. Laut Armeeangaben feuerten Soldaten südlich der Stadt Nablus auf zwei Autos, nachdem ein Armeeposten in der Nähe beschossen worden war. Unklar war zunächst, ob die später Getöteten die Schüsse abgegeben hatten. Laut palästinensischen Angaben arbeiteten die 35 und 47 Jahre alten Männer aus der Nähe von Nablus für den Zivilschutz der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA). Die militanten „Al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden“ teilten mit, es habe sich um einen Angriff ihrer Gruppe gehandelt. Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Shtayyeh wiederum sagte, die Männer seien kaltblütig getötet worden.

Kurz zuvor hatte die Armee mitgeteilt, sie werde die weitgehende Abriegelung von Nablus lockern. Diese war nach dem tödlichen Angriff auf einen Soldaten Mitte Oktober verhängt worden und hatte die 160 000-Einwohner-Stadt wirtschaftlich schwer getroffen. Mehrere Checkpoints wurden geöffnet, der Hauptdurchgang nach Süden blieb für die meisten Bewohner aber gesperrt.

„Löwengrube“-Mitglieder stellen sich Autonomiebehörde

Nablus und seine Umgebung sind in den vergangenen Monaten immer häufiger Schauplatz von Angriffen sowohl von Palästinensern als auch von jüdischen Siedlern gewesen. Südlich der Stadt liegen mehrere Siedlungen, deren Bewohner als militant gelten. Von palästinensischer Seite wurde am Freitag von mehreren Siedlerattacken auf Palästinenser in dieser Gegend berichtet. Während der Zeit der Olivenernte, die derzeit läuft, kommt es besonders häufig zu Übergriffen. Der Armee wird vorgeworfen, dass sie solche Attacken oft nicht verhindere oder sogar unterstütze.

In Nablus selbst hat die PA in den vergangenen Monaten teilweise die Kontrolle verloren, ähnlich wie im weiter nördlich gelegenen Dschenin. Eine lokale Miliz namens „Löwengrube“ ist binnen kurzem sehr populär geworden. Mitglieder der in der Altstadt verankerten Miliz führten mehrere Angriffe auf israelische Soldaten und Militäreinrichtungen aus. Vor einigen Tagen begann die israelische Armee, verstärkt gegen die Gruppe vorzugehen. So drang sie in der Nacht zum Dienstag in die Altstadt ein und sprengte ein Versteck der Miliz in die Luft. Fünf Palästinenser wurden getötet, unter ihnen Mitglieder der „Löwengrube“. Auch in den darauffolgenden Tagen operierte die Armee in Nablus und nahm mehrere Milizionäre fest. Zuvor war am Sonntag schon ein Mitglied der Gruppe durch eine Bombe getötet worden.

Mehrere Mitglieder der „Löwengrube“ stellten sich am Mittwochabend den Sicherheitskräften der PA. Sie sollten in das Gefängnis von Jericho gebracht werden. Palästinensischen Berichten zufolge haben die Männer eine Abmachung mit der Autonomiebehörde geschlossen; demnach werden sie in Sicherheitsverwahrung genommen, die sie zugleich davor schützen soll, von der israelischen Armee getötet zu werden. Die PA demonstriert mit dem Schritt gegenüber Israel, dass sie durch lokale Abmachungen in der Lage ist, die Lage in Orten wie Nablus zu beruhigen. Berichten zufolge verhandelt die PA mit weiteren Milizionären über ein solches Arrangement.