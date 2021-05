Geschosse aus dem Gazastreifen : Zwei Israelis bei Raketenangriff auf Aschkelon getötet

Die beiden Frauen seien in verschiedenen Häusern von Geschossen getroffen worden, berichtet eine Rettungsorganisation. Benjamin Netanjahu kündigt harte Angriffe auf die Hamas an.

Ein von einer Rakete getroffenes Haus in Aschkelon am Mittwoch (Symbolbild) Bild: AFP

Die Gewalteskalation am Gazastreifen hat erste Todesopfer gefordert. Bei einem Raketenangriff auf die südisraelische Hafenstadt Aschkelon sind zwei Israelis getötet worden, wie örtliche Medien am Dienstagnachmittag berichteten. Die

Rettungsorganisation Zaka teilte mit, die Frauen seien in zwei verschiedenen Wohnhäusern durch Treffer von Raketen ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer, fünf weitere leicht verletzt.



Nach dem Angriff kündigte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Verschärfung der Angriffe im Gazastreifen an. Die militante Palästinenserorganisation Hamas, die den Küstenstreifen am Mittelmeer beherrscht, werde „Schläge bekommen, die sie bislang nicht erwartet“, sagte Netanjahu am Dienstag nach Angaben seines Büros nach einer Lagebesprechung mit Militärs. „Wir sind mitten im Kampf.“ Israel habe seit Montag Hunderte von Zielen der Hamas und des Islamischen Dschihads im Gazastreifen angegriffen und dabei auch Kommandeure getötet, sagte Netanjahu weiter. Die Aktion bekam inzwischen auch einen eigenen Namen: „Wächterder Mauern“.

Die Palästinenser hätten in einer besonders heftigen Salve mehr als 100 Raketen auf die Stadt gefeuert – offenbar, um die israelische Raketenabwehr zu überfordern und damit auszuschalten. Seit Montagabend wurden laut Berichten rund 400 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert. Mehrere Gebäude in Südisrael wurden getroffen, darunter eine zum Zeitpunkt des Einschlags leere Schule in Aschkelon. Bei einem Raketeneinschlag in ein Wohngebäude in Aschdod wurden elf Menschen verletzt.

Die radikalislamische Hamas hatte zuvor gedroht, in Aschkelon ein „Inferno“ anzurichten, sollten bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen weitere Zivilisten getötet werden. „Am Ende werden die Palästinenser gewinnen“, erklärte Hamas-Führer Ismail Haniyeh.

Israel reagierte auf den anhaltenden Beschuss mit Luftangriffen auf rund 140 Ziele im Gazastreifen. Nach israelischen Armeeangaben wurden dabei mehrere ranghohe Vertreter des „Islamischen Dschihad“ getötet, darunter der Leiter der Raketenabteilung, Samah Abed al-Mamluk. Die Gruppe kündigte Vergeltungsschläge an.

In Ost-Jerusalem war es am Montag abermals zu schweren Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern gekommen, bei denen mehr als 500 Menschen verletzt wurden. Nach Ablauf eines Ultimatums der

Hamas wurden seit dem Abend weitere Raketen auf Israel abgefeuert.

Die israelische Übergangsverteidigungsminister Benny Gantz ordnete laut Bericht der Zeitung „Jerusalem Post“ am Dienstag die Bereitmachung von 5.000 Reservisten an. Israel bereitet sich demnach auf eine umfassende Militäroperation im Gazastreifen vor.

Palästinensische Behörden gaben die Zahl der in Gaza Getöteten seit Beginn der Auseinandersetzungen am Montagabend mit 26 an.