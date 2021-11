Zwei Explosionen in Kampala : Uganda im Visier der Terroristen

Nahe des Parlaments in Kampala gab es am Dienstag eine Explosion. Bild: AFP

Fotos in den sozialen Medien aus der Innenstadt von Kampala zeigen grausige Szenen und Zerstörung. Am Dienstag ist die Hauptstadt von Uganda wahrscheinlich abermals das Ziel von Terroristen geworden. Lokale Medien berichteten von zwei Explosionen nahe der zentralen Polizeiwache und des Parlaments am Vormittag, als dort reges Alltagsleben herrschte.

Zunächst war von sechs Todesopfern die Rede, unter ihnen drei Selbstmordattentäter. Mindestens 24 Verletzte wurden nach ersten Angaben des Gesundheitsministeriums in Krankenhäuser gebracht, einige seien schwer verletzt. Ein Reporter des Fernsehsenders NTV Uganda sagte, es herrsche „völlige Verwirrung“. Menschliche Überreste seien auf den Straßen zu sehen. Viele Menschen flüchteten auf Motorrädern aus der Innenstadt.

Es ist schon der dritte Anschlag innerhalb weniger Wochen in dem ostafrikanischen Land. Am 23. Oktober hatte sich eine Explosion in einem gut besuchten Café in Kampala ereignet. Eine Person wurde getötet und mehrere Menschen wurden verletzt. Zwei Tage später gab es eine weitere Explosion in einem Bus etwa 30 Kilometer westlich von der Hauptstadt, in der nach Polizeiangaben der Selbstmordattentäter getötet wurde. Die Behörden gehen davon aus, dass die beiden Anschläge koordiniert waren. Zu dem Anschlag auf das Café hatte sich die Terrororganisation Allied Democratic Forces (ADF) bekannt, die mit dem „Islamischen Staat“ (IS) verbunden sein soll. Mindestens 50 Verdächtige wurden seitdem verhaftet.

Die jüngsten Explosionen könnten Befürchtungen bestätigen, dass Terrororganisationen ihre Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent ausweiten. Die amerikanische Botschaft hatte nach den Oktober-Anschlägen bereits vor einem erhöhten Terrorrisiko in Uganda gewarnt. Ausländer scheinen demnach nicht das Ziel der Angriffe zu sein, amerikanische Bürger sollten trotzdem wachsam sein. Auch die ugandische Regierung hatte vor einer möglichen „größeren Attacke“ gewarnt. Am Dienstag begann der amerikanische Außenminister Antony Blinken eine bis Samstag dauernde Afrika-Reise mit Besuchen in Kenia, Nigeria und im Senegal.

Die Organisation ADF, die Anfang der neunziger Jahre von muslimischen Rebellen in Uganda gegründet worden war, ist bisher vor allem im Osten Kongos aktiv, wo staatliche Institutionen und Sicherheitskräfte kaum Kontrolle ausüben. Tausende Menschen dort starben über Jahrzehnte hinweg in Anschlägen, überwiegend waren es unbewaffnete Zivilisten.

Sicherheitsexperten und die amerikanische Regierung vermuten Verbindungen zum „Islamischen Staat“. Es wird auch über eine Zusammenarbeit mit Verbündeten von Al-Qaida, insbesondere mit Al-Schabab in Somalia, spekuliert. Ugandas Regierung stellt Truppen für zu eine seit 2007 dauernde Mission der Afrikanischen Union zur Friedenssicherung in Somalia, um die dortige Regierung im Kampf gegen Al-Schabab zu unterstützen. Aus Rache hatten Al-Schabab-Kämpfer im Juli 2010 mehrere Selbstmordanschläge in Kampala verübt, bei denen 74 Zuschauer von Fernsehübertragungen der Fußball-WM in Südafrika getötet wurden. „Wir schicken damit eine Nachricht an alle Länder, die Truppen nach Somalia schicken wollen“, hatte ein Sprecher damals mitgeteilt. Es war der erste Al-Schabab-Anschlag außerhalb Somalias.

Trotz ihres langen Bestehens bleibe die ADF eine eher obskure Organisation, stellt Peter Fabricius vom Institute for Security Studies in einem vor kurzem veröffentlichten Bericht fest. Viele Beobachter hielten sie für eine Bande von Kriegsherren, die Gemeinden im Kongo plünderten und als Rechtfertigung die Flagge des IS hissten. Die jüngsten Anschläge könnten ein Zeichen sein, dass sie jetzt auch verstärkt in Uganda und möglicherweise in Ruanda zuschlage. Ruandische Truppen kämpfen in Mosambik gegen Terroristen in der Provinz Cabo Delgado.

In Kampala wurden am Dienstag drei weitere Bomben nach Angaben des Nationalen Notfall-Zentrums gefunden. Spürhunde waren im Einsatz. Die Sitzungen im ugandischen Parlament wurden beendet, Abgeordnete verließen das Gebäude. Auch mehrere Bürogebäude wurden geschlossen und die Gegend abgeriegelt. „Während wir alle versuchen, die Ursache der heutigen Explosionen in Kampala zu verstehen, sollten wir alle aufeinander aufpassen und äußerst wachsam sein“, schrieb der Oppositionsführer und Musiker Bobi Wine auf Twitter. „Wir sollten in dieser schweren Zeit fest zueinander stehen.“