Verurteilter Deutscher in Iran : „Herr Scholz, was tun Sie, um mich zu retten?“

Die Tochter des in Iran inhaftierten deutschen Staatsbürgers Jamshid Sharmahd hat nach eigenen Angaben zum ersten Mal seit Längerem mit ihrem Vater telefoniert. Auf Twitter schrieb Gazelle Sharmahd in der Nacht zu Montag, sie habe das erste Mal seit fünf Monaten einen Anruf erhalten, was in ihr gleichzeitig die Sorge wecke, dies könne sein Abschiedsanruf sein.

Sharmahd forderte die Bundesregierung auf, sich für ihren Vater einzusetzen, und verband diese Forderung mit einem Zitat aus dem Telefonat mit ihm. Sie schrieb, ihr Vater habe am Ende des Gesprächs folgende Nachricht an den Bundeskanzler gerichtet: „Herr Scholz, Ihr Staatsbürger wurde entführt, verschleppt, nach 1000 Tagen in Einzelhaft und Schauprozessen zu Tode verurteilt, was tun Sie, um ihn zu retten?“

Der Oppositionelle Jamshid Sharmahd, der zuletzt jahrelang in den USA gelebt hatte, war nach Angaben seiner Familie im Sommer 2020 vom iranischen Geheimdienst in Dubai verschleppt worden. Seitdem sitzt er in Iran im Gefängnis. Im Februar wurde er wegen Terrorvorwürfen zum Tode verurteilt, Ende April bestätigte das Oberste Gericht Irans das Urteil.

Merz’ Besuchsantrag abgelehnt

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte das Todesurteil im Februar als „absolut inakzeptabel“ bezeichnet. Zudem erklärte das Auswärtige Amt zwei iranische Botschaftsangehörige zu unerwünschten Personen. Anfang Juli lehnte die iranische Regierung die Bitte des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz ab, Jamshid Sharmahd im Gefängnis besuchen zu dürfen.

Wie Merz der Nachrichtenagentur AFP sagte, wurde sein dazu gestellter Antrag auf Einreise nach mehreren Monaten Bearbeitungszeit zurückgewiesen. „Das Regime verweigert mir einen Einblick in die Haftbedingungen des deutschen Staatsbürgers Jamshid Sharmahd“, sagte Merz. „Dies zeigt einmal mehr: Der Prozess gegen Jamshid Sharmahd hat mit einem Rechtsstaat nichts zu tun.“ Merz kündigte an, auch „weiterhin alle Möglichkeiten auszuschöpfen“, um auf Sharmahds Schicksal hinzuweisen.

Sharmahds Tochter Gazelle erstattete Ende Juni bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegenüber acht Verantwortlichen in Iran. Sie reichte die Anzeige gemeinsam mit der in Berlin ansässigen Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) ein. Die Anzeigenerstatter werfen den Beschuldigten, acht ranghohen Mitarbeitern in Justiz und Geheimdienst Irans, die Entführung und Misshandlung Sharmads vor.

Die Anzeige beruft sich auf das sogenannte Weltrechtsprinzip nach Paragraph 1 des Völkerstrafgesetzbuchs. Dieses ermöglicht es der Bundesanwaltschaft, bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit Ermittlungen gegen staatliche Unrechtsstrukturen einzuleiten.