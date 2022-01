Zum Tod von Desmond Tutu : Ein großer Kämpfer für den Frieden

Im Südafrika der Jahre nach 1948 hatte er keine Lebensperspektive, die irgendwie verlockend erschienen wäre. Sein größtes „Manko“ war natürlich seine Hautfarbe. Die Regierung propagierte nämlich die strikte Rassentrennung. Und da waren die Hierarchien eindeutig. Die Weißen hatten zu bestimmen, alle anderen, vor allem die Schwarzen, hatten zu gehorchen. Dieser Gesellschaftsordnung widersetzte sich Desmond Tutu mit Leidenschaft. Er tat dies aber, darin unterschied er sich von vielen seiner Mitkämpfer, immer mit friedlichen Mitteln.

Und obwohl diejenigen, die sich gegen jede Gewalt in der politischen Auseinandersetzung wenden, oft und gerne belächelt werden, gibt es auch immer wieder Beispiele dafür, dass nicht nur in der Natur steter Tropfen am Ende doch den Stein höhlt. Besonders schwer mag Tutu das Festhalten an der Gewaltlosigkeit nach der Überwindung der Apartheid gefallen sein. Vor der von ihm geleiteten Versöhnungs- und Wahrheitskommission berichteten Täter und Opfer von einst über all die Schrecklichkeiten des alten Regimes. Dass es danach nicht zu Rachefeldzügen kam, grenzt an ein Wunder.