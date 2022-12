Zum Tod von Benedikt XVI. : Ein streitbarer Theologe

Während seines Deutschland-Besuchs im September 2006 weihte Papst Benedikt XVI. in der Stiftskirche und Basilika Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle in Regensburg eine neue Orgel. Bild: Frank Röth

Ungläubiges Staunen war nahezu überall die Reaktion, als im Laufe des 13. Februars 2013 die Nachricht die Runde machte, Papst Benedikt XVI. habe am Morgen dem Kardinalskollegium eröffnet, dass er auf sein Amt verzichten werde. Nicht nur im Rheinland hielt man die Nachricht zunächst für einen Karnevalsscherz, platzte sie doch in den Rosenmontag.

Aber dem ersten Papst deutscher Zunge seit fast 500 Jahren war nicht nach Scherzen zumute. Die Lage der Kirche schien ihm so ernst und seine Möglichkeiten so begrenzt, dass er das Undenkbare tat und in vollem Bewusstsein der Tragweite seiner Entscheidung als erster Papst seit Menschengedenken auf sein Amt verzichtete.

Eine Reise nach Mexiko hatte der Fünfundachtzigjährige im Vorjahr mit größter Not überstanden. Intrige um Intrige hatte die römische Kurie als Schlachtfeld zahlloser Netzwerke erscheinen lassen. Ein Untersuchungsbericht dreier Kardinäle seines Vertrauens führte ihm den Vatikan bis in sein engstes persönliches Umfeld hinein als Reenactment von Sodom und Gomorrha vor Augen. Knapp acht Jahre nach seiner Wahl zum Papst und wenige Monate nach Beginn des von ihm ausgerufenen „Jahr des Glaubens“ war Joseph Kardinal Ratzinger mit seinen körperlichen und geistigen Kräften am Ende – einstweilen.

Dabei hatte sein Pontifikat unter Vorzeichen begonnen, die vielen nicht besser hatten erscheinen können. Nach dem Tod Johannes Pauls II., dem ein langes öffentliches Siechtum vorausgegangen war, waren sich die 115 wahlberechtigten Kardinäle schnell darüber einig geworden, wer der Nachfolger des von Teilen des Kirchenvolkes mit „Santo, subito“-Rufen bedachten Polen werden sollte. Schon am 16. April 2005, dem zweiten Tag des Konklaves, quoll kurz nach 18 Uhr weißer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle. „Josephum“ – der Rest des Namens, der wenige Minuten von der Loggia des Petersdoms aus erschallte, ging im Jubel der Menge unter.

Ratzinger konnte sich seiner Wahl zum Papst sicher sein

Dass die Wahl auf ihn herauslaufen würde, war Ratzinger seit Wochen bewusst. Schon früh hatte sich eine Gruppe von 50 bis 60 Kardinälen auf den langjährigen Präfekten der vatikanischen Kongregation für die Glaubenslehre festgelegt, versprach Ratzinger doch theologische und kirchenpolitische Kontinuität. Die Predigt, die er als Dekan des Kardinalskollegiums während der Messe „pro eligendo Papam“ gehalten hatte, war ganz in ihrem Sinn.

Mit einer Kampfansage an die „Diktatur des Relativismus“ klang sie nicht nach dem Adieu eines bald 78 Jahre alten Mannes, der nach mehr als 23 Jahren in der Kurie allen Ämtern und Funktionen in der Kirche entsagen wollte. Eine Minderheit der Kardinäle, die ihm persönlich nicht über den Weg trauten, hatte keine Chance – weil keinen Kandidaten. Jorge Mario Bergoglio, der aus dem Jesuitenorden stammende Erzbischof der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, nahm die ihm zugedachte Rolle als Widersacher des deutschen „Panzerkardinals“ nicht an. Am 19. April erschien die F.A.Z. mit einem der damals seltenen Bilder auf der Titelseite und der Schlagzeile: „Joseph Kardinal Ratzinger ist Benedikt XVI.“