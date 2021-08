Zugang zum Flughafen in Kabul : Die Amerikaner suchen „alternative Routen“

Das amerikanische Militär arbeitet offenbar an kreativen Lösungen, um seine Staatsbürger und afghanische Helfer auf das Flughafengelände in Kabul zu bringen. Als Bedrohung für die Mission gilt mittlerweile auch der IS.

Seit Tagen gibt es in Washington Hinweise darauf, dass das amerikanische Militär an kreativen Lösungen arbeitet, seine Staatsbürger und afghanische Helfer auf das Flughafengelände in Kabul zu bringen. Im Pentagon hieß es zunächst, man errichte „alternative Routen“. Der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan sprach sodann von der Gefahr, die vom afghanischen Ableger der Terrororganisation „Islamischer Staat“ für die Menschenmenge vor dem Flughafen ausgehe: „Die Bedrohung ist real, sie ist akut, sie ist anhaltend“. Die Rumpfbotschaft in Kabul hatte auch daher mitgeteilt, Amerikaner sollten nicht mehr unaufgefordert versuchen, zum Flughafen zu kommen.

Am Sonntag bestätigte Präsident Joe Biden dann: Man habe den Zugang zum Flughafen verbessert, um zu gewährleisten, dass mehr Leute sicher auf das Gelände kämen. Es sei aber immer noch eine „gefährliche Operation“. Ob es militärische Aktionen außerhalb des Flughafens gebe, wollte er nicht bestätigen. Er werde nicht über „taktische Veränderungen“ reden. Später sprach er gleichwohl davon, dass die Taliban geholfen hätten, den Umkreis der Operation zu vergrößern. Auch erwähnte er eine „Sicherheitszone“, wenngleich Regierungsmitarbeiter später hervorhoben, die militärische Operation sei nicht ausgeweitet worden. Nichts soll offenbar danach klingen, als würden die engen Grenzen einer militärisch-gesicherten Evakuierungsmission nicht eingehalten.

Beschleunigung der Mission?

Bekannt ist bislang nur, dass drei Chinook-Helikopter am Donnerstag 169 Amerikaner in einem Hotel in Flughafennähe abgeholt hatten, um zu verhindern, dass sie die knapp 200 Meter bis zum Eingangstor durch das Chaos laufen mussten. Auf die Frage, ob andere in Kabul gestrandete Amerikaner über solche Operationen zum Flughafen gebracht werden könnten, entgegnete Pentagon-Sprecher John Kirby: „Nein“, er fügte dann aber hinzu: Er werde über künftige Operationen nicht spekulieren.

Die Washington Post berichtete am Montag, dass der Botschafter Qatars in Kabul kleinere Gruppen von Amerikanern zum Flughafengelände eskortiert habe. Die gestrandeten Staatsbürger seien zuvor aufgefordert worden, sich an bestimmten Orten in der Stadt einzufinden. Die folgende Begleitung durch den qatarischen Botschafter gab ihnen Schutz. Qatar war in den vergangenen Jahren Mittler zwischen den Amerikanern und den Taliban.

Verlängerung des Einsatzes?

Die Bemühungen, sicheren Zugang zum Flughafen zu gewährleisten, sind mit der Hoffnung verbunden, die Evakuierungsmission zu beschleunigen. Biden sagte, seit dem Beginn der Operation am 14. August hätten die eigenen Streitkräfte und ihre Bündnispartner insgesamt fast 28.000 Personen aus Kabul ausgeflogen. Innerhalb von 36 Stunden seien zuletzt rund 11.000 Personen über die Luftbrücke in Sicherheit gebracht worden, sagte er am Sonntagnachmittag. Am Montag teilte das Weiße Haus mit, die amerikanischen Streitkräfte hätten von Sonntagmorgen bis Montagmorgen rund 10.400 Personen ausgeflogen.

Biden bekräftigte, er hoffe, die Evakuierungsmission bis zum 31. August abzuschließen. Auf Nachfrage bestätigte er aber, dass in der Regierung und im Militär erörtert werde, den Einsatz zu verlängern. Darüber werde man auch beim virtuellen G-7-Sondergipfel am Dienstag reden. Auf Bidens Bemerkung reagierte ein Taliban-Vertreter am Montag: Er lehnte eine Verlängerung der Mission ab und drohte mit Konsequenzen.

Der Präsident hatte zuvor geäußert, es gehe bei den Gesprächen mit den Taliban nicht um Vertrauen. Die Islamisten strebten nach Legitimität. Daher stünden sie vor der grundlegenden Entscheidung, ob sie versuchten, das Land zu einen und für das Wohlergehen des Volkes zu sorgen. Sollte das der Fall sein, seien sie auf Wirtschaftshilfe und vieles mehr angewiesen. Biden deutete an, man werde die Islamisten an ihren Taten messen.