Ziviler Widerstand in Ukraine : „Verpisst Euch! Geht nach Hause!“

Mitten im Krieg protestieren Tausende Ukrainer in besetzten Städten gegen die russischen Truppen – manch einer in Jogginghose und Schlappen. Die Menschen entlarven das russische Narrativ der „Befreiung“ als Lüge.

Aus den ersten zwölf Tagen des Krieges gibt es zahllose Beispiele dafür, in welch unmittelbarer Gefahr Ukrainerinnen und Ukrainer dieser Tage leben. Foto- und Videoaufnahmen zeigen sterbende Kinder in den Armen ihrer verzweifelten Eltern, auf der Flucht getötete Familien, zerbombte Wohnhäuser, Schulen und Kliniken, zerstörte Autos. Sie sind Zeugnis bewusster Angriffe auf Zivilisten durch die russischen Truppen.

Und doch stellt sich die ukrainische Bevölkerung dieser Tage immer wieder friedlich gegen die Invasoren. Auch hier scheinen die russischen Besatzer die Ukrainer unterschätzt zu haben. Scheinbar überall schlagen ihnen Abneigung und Wut entgegen, auch dort, wo mehrheitlich russischsprachige Ukrainer leben. Mitten im Krieg noch gehen die Menschen gegen die Invasoren auf die Straße.

Zum Symbol ist etwa ein Mann in roter Jogginghose und mit Schlappen an den Füßen geworden. Ein verwackeltes Handyvideo zeigt ihn am Samstag, wie er in Melitopol an der Spitze eines Protestzugs gegen die Besatzer läuft. Vor ihm fünf russische Soldaten in voller Kampfmontur, die Warnschüsse abgeben. Die Menschen rufen „Verpisst Euch! Geht nach Hause!“ Die Soldaten weichen Schritt für Schritt zurück.

„Wir müssen nach draußen gehen!“

Russische Einheiten hatten die Stadt mit 150.000 Einwohnern im Südosten der Ukraine vor rund einer Woche eingenommen. Schon vor dem symbolhaften Auftritt des Mannes in der roten Hose dokumentierten Videos zivilen Ungehorsam der Einwohner gegen die Besatzer: Wie sie etwa auf der Straße Militärkolonnen blockieren – ein Mann hat sich quer über die Fahrbahn gelegt – oder mit der blau-gelben Flagge der Ukraine durch die Straßen ziehen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hob Melitopol in einer Ansprache am Wochenende namentlich hervor, als es um den Widerstand gegen die russischen Truppen ging: „Wir müssen nach draußen gehen!“, sagte Selenskyj in der Videobotschaft, wie in Cherson, Berdjansk oder Melitopol, „und dieses Übel aus unseren Städten vertreiben“. „Jeder Meter unseres ukrainischen Bodens, den wir durch Proteste und die Erniedrigung unserer Besatzer zurückgewonnen haben, ist ein Schritt nach vorn in Richtung Sieg.“ Aus Selenskyj, dem Präsidenten, der viele Hoffnungen enttäuscht hatte, ist im Krieg der Mann geworden, von dessen Worten viele Ukrainer zehren. Immer wieder ruft er sein Volk auf, weiter zu kämpfen, immer wieder zeigt er sich demonstrativ nahbar, auch wenn er selbst als wahrscheinliches Ziel des russischen Geheimdiensts gilt.

Mit dem zivilen Widerstand sprechen die Ukrainer auch dem russischen Narrativ zur Rechtfertigung des Angriffs Hohn: der „speziellen Militäroperation“, mit der die ukrainische Bevölkerung von „Nazis“ befreit werde. In Cherson, der ersten vollständig besetzten ukrainischen Großstadt, hatten die Besatzer besondere Vorkehrungen getroffen: russische Fernsehsender installiert, Bewohner der Krim in die Stadt gebracht, die ihren Dank für die „Befreiung“ demonstrieren sollten, und ein Konzert organisiert, das parallel zu der Verteilung von Hilfsgütern stattfinden sollte. Doch statt Dankbarkeit schlug den russischen Truppen Zorn und Hass entgegen. Hunderte gehen seit dem Wochenende mit Ukraine-Flaggen auf die Straße, um gegen den Einmarsch zu demonstrieren; am Montag gaben russische Soldaten Warnschüsse in die Luft ab.

Auf einem Video vom Samstag ist zu sehen, wie Einwohner von Cherson die Hilfslieferungen ablehnen. Russische Soldaten stehen vor zwei Lastwagen, ein Ukrainer ruft: „Wer braucht etwas von den Besatzern? Wer braucht Essen von ihnen?“ Die Menge auf der anderen Straßenseite schreit ihr Nein herüber. „Russisches Kriegsschiff“, ruft ein Mann, und die Menge antwortet: „Fick dich!“ Diese Zeile ist zu einem Kampfruf des Widerstands geworden, nachdem ukrainische Soldaten die russischen Invasoren auf der Schlangeninsel mit diesen Beleidigungen empfangen hatten. Erst hieß es, die Verteidiger seien daraufhin alle getötet worden; später meldete die ukrainische Flotte, sie seien gefangengenommen.