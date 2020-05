Assads Familie : Weshalb ein Zerwürfnis die Herrschaft ins Wanken bringen könnte

Als Erstes kamen die Goldsucher mit den Metalldetektoren und nahmen den Schmuck mit. Dann rückte der nächste Trupp an – für Fernseher, Klimaanlagen und andere Elektrogeräte. Danach kamen die Möbel an die Reihe. Und als auch das erledigt war, wurden Toilettenschüsseln, Waschbecken und Wasserhähne herausgerissen und fortgeschafft. Die Plünderer hätten genau Buch geführt, berichteten einige Beraubte. Später wurde ihnen der eigene Hausrat zum Rückkauf angeboten. Weil Leute, die an ihren Dingen hängen, schließlich die besten Kunden sind. Die Listen und Tabellen seien erstaunlich präzise gewesen, gab einer erstaunt zu Protokoll. Und auch die Preise, die ihm gegenüber aufgerufen wurden.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. F.A.Z.



Wer wissen will, was mit dem Land geschieht, über das Baschar al Assad herrscht, muss bloß auf Qabun blicken – eine Gemeinde am nordöstlichen Rand von Damaskus. Die Aufständischen hatten 2017 nach Jahren der Belagerung kapituliert. Die Sieger pressten aus, was die Bomben und Gefechte noch nicht zerstört hatten.