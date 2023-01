Abtreibungsgegner in den USA : Auf der Suche nach einem neuen Schlachtruf

In Washington versammeln sich Abtreibungsgegner aus dem ganzen Land zum „March for Life“. Doch seit dem Ende von „Roe v. Wade“ sind die Interessen zersplittert – und die Bewegung sucht ein neues Zauberwort.

Abtreibungsgegner am 20. Januar in Washington Bild: Reuters

Für die Abtreibungsgegner in den Vereinigten Staaten gab es bis zum vergangenen Sommer ein Zauberwort. Über Jahrzehnte bündelte es alle Empörung, stand sinnbildlich für das, was im Land beim Thema Schwangerschaftsabbrüche schief lief. Es war die Antwort auf die Frage, was sich ändern müsse, es wurde bei Demonstrationen herausgeschrien: „Roe v. Wade“. Die Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1973, die ein Grundrecht auf Abtreibungen in Amerika festschrieb. Doch das Gericht machte sie im Juni 2022 rückgängig. Seither sind Amerikas Abtreibungsgegner auf der Suche nach einem neuen Zauberwort, das die Bewegung eint.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Es beginnt schon mit dem Schlachtruf der Proteste. Jahrzehnte hatte man da die Abschaffung von „Roe v. Wade“ gefordert – und nun? In den Reihen des Protestzugs am Freitag gab es noch nicht den einen Spruch, der den vorherigen ersetzt.