Zentralafrikanische Republik : Rebellen töten neun chinesische Minenarbeiter

In der Zentralafrikanischen Republik sind neun chinesische Minenarbeiter getötet und zwei weitere verletzt worden. Das bestätigte ein Lokaljournalist gegenüber der F.A.Z. Demnach hätte eine bislang unbekannte Rebellengruppe die Goldmine nahe der Stadt Bambari am Sonntagmorgen aufgesucht und die Arbeiter angegriffen. Die Mine soll von einem chinesischen Unternehmen betrieben werden. Die Männer hatten wohl erst am 14. März mit der Arbeit an der Baustelle begonnen.

Die Leichen sowie die zwei Verletzten wurden in das Regionalkrankenhaus von Bambari eingeliefert. Später sollen sie in die Hauptstadt Bangui gebracht werden. Regierungstruppen seien auf dem Weg zu der Mine, heißt es, die 25 Kilometer von Bambari entfernt liegen soll.

„Wagner“ auf Seiten der Regierung

Die Region ist für Zivilisten und Ausländer gefährlich. Erst im Dezember waren die letzten verbliebenen französischen Soldaten aus dem Land abgezogen worden. Im Gegenzug soll die russische Söldnertruppe „Wagner“ des Geschäftsmanns Jewgeni Prigoschin an Einfluss gewinnen – und auch Minen bewachen. Ob die Mine, die nun Ziel eines Angriffs wurde, von „Wagner“ protegiert wurde, ist unklar.

Seit 2018 kämpfen etwa eintausend „Wagner“-Söldner an der Seite der Regierung in Bangui gegen verschiedene Rebellengruppen – vor allem der Norden des Landes gilt als rohstoffreich. Die Rebellen finanzieren sich vor allem durch die Erträge aus Minen.