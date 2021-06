Zentralafrikanische Republik : Russische „Militärberater“ begehen laut UN Menschenrechtsverletzungen

Konflikt mit TPLF : Äthiopien kündigt sofortige Waffenruhe in Provinz Tigray an

Die Zentralregierung in Addis Abeba will mit der Feuerpause Hilfsorganisationen den Zugang in das umkämpfte Gebiet ermöglichen. Hunderttausende Menschen in Tigray sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.