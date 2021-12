Aktualisiert am

Zensur in Venezuela : Nachrichten per Lautsprecher

Venezuelas Sozialisten haben viele Medien unter ihre Kontrolle gebracht. Einige Journalisten verlesen nun an Fenstern und auf Balkonen Nachrichten – per Lautsprecher. Das kann manchmal heikel sein. Ein Besuch bei Fenster TV.

Mittelalterlichen Boten gleich verliest Roberto Colmenares von Fenster TV die Nachrichten in einem Armenviertel in Caracas. Bild: Tjerk Brühwiller

Fenster auf, Mikrofon an – und los geht die zehnminütige Nachrichtensendung von Roberto Colmenares. Draußen vor dem Fenster in Chapellín, einem alten Armenviertel mitten in der venezolanischen Hauptstadt Caracas, bleiben einige Passanten stehen. Über der engen Straße öffnen sich einige Fenster von Neugierigen. Ein paar Leute sind extra zur Ecke gekommen, um die neueste Ausgabe von Fenster TV zu verfolgen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Den Auftakt in Colmenares’ Fernsehprogramm machen Lokalmeldungen über den bevorstehenden Markt und die Verteilung der Lebensmittelpakete. Dann informiert er über die jüngsten Strom- und Wasserausfälle im Viertel. Zum Schluss geht er auf die Ergebnisse der jüngsten Regional- und Kommunalwahlen ein. Colmenares verzichtet auf Wertungen und beschränkt sich auf sachliche und relevante Informationen. Die sind in Venezuela zu einem raren Gut geworden.