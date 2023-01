Aktualisiert am

Justizreform in Israel : Zehntausende demonstrieren gegen die Netanjahu-Regierung

Angeheizt wurden die Proteste in dieser Woche vom Urteil des Höchsten Gerichts, dass Innen- und Gesundheitsminister Deri sein Amt nach einer wiederholten Verurteilung nicht behalten dürfe. Bild: EPA

„Stoppt das Ende der Demokratie“: Am dritten Samstag in Folge protestieren Zehntausende in Tel Aviv gegen die Justizreform der israelischen Regierung.