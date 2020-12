Zehn Jahre Arabellion : Zombies in Ruinen

Die Zeichen stehen auf Zerfall. Syrien ist zerstört und ausgeblutet, der Jemen bitterarm und von Krieg geschunden, Libyen gezeichnet von Jahren des Chaos, bewaffneter Machtkämpfe und Milizenherrschaft. In Ägypten erzwingt ein paranoides und mörderisches Militärregime Friedhofsruhe. Der Libanon, wo Millionen syrischer Flüchtlinge ausharren, bricht zusammen. Der Irak steckt in einer Krise, die eine noch größere zerstörerische Kraft entfesseln könnte.

Die Zukunft erscheint noch düsterer als die Gegenwart: Boomende Bevölkerungszahlen treffen auf Wirtschaften im Niedergang, in denen die wenigsten Arbeit finden. Ausgezehrte und zerrüttete Gesellschaften treffen auf waffenstarrende Eliten, die sich an ihre Macht klammern und den Ausweg aus der Misere versperren. Ein Sinnbild des fortschreitenden Niedergangs ist das zerborstene Getreidesilo, das in der libanesischen Hauptstadt Beirut wie ein Mahnmal aus dem verwüsteten Hafengelände ragt. Eine gewaltige Explosion, die das Ergebnis von Arroganz und Gleichgültigkeit der Mächtigen war, hat hier die Selbstzerstörung im Zeitraffer vollzogen.

Der Kontrast zwischen dem Panorama des Zerfalls, das die arabische Welt heute bietet, und den hoffnungsvollen Szenen der Volksaufstände, die sie 2011 erbeben ließen, könnte kaum größer sein. Vor zehn Jahren übergoss sich in der tunesischen Provinzstadt Sidi Bouzid ein Straßenhändler namens Mohamed Bouazizi mit Benzin und steckte sich selbst in Brand. Sein Akt der Verzweiflung weckte völlig unerwartet erst sein Land, dann die ganze Region. Gesellschaften begehrten nach Jahrzehnten der Apathie gegen verknöcherte Regime auf, verlangten „Brot und Würde“. Sie stürzten Diktatoren, deren Herrschaft in Stein gemeißelt schien. Zuerst Ben Ali in Tunesien, danach Husni Mubarak in Ägypten und Muammar al Gaddafi, als Letzter gab der jemenitische Machthaber Ali Abdullah Salih auf.

Mehr zum Thema 1/

Ein Gefühl brach sich in den Bevölkerungen der Region Bahn: Ihre Länder gehören nicht mehr den Gewaltherrschern. Die Menschen nahmen jetzt vielmehr ihr Schicksal selbst in die Hand. Sie wollten den Staat zurückerobern, der ihnen nichts brachte als korrupte, herablassende Beamte und brutale Sicherheitsapparate. Auf die kurze Zeit der Hoffnung folgten aber Jahre des Horrors, für den nichts so treffend steht wie die Eroberungszüge des „Islamischen Staats“ und sein Pseudokalifat. Seine Strategen nutzten das Chaos für einen pervertierten Gegenentwurf zu den scheiternden Staaten der Region.

Die Arabellion markiert eine Zeitenwende

Dennoch war der kollektive Wutanfall der Arabellion, die seinerzeit naiv zu einem „Arabischen Frühling“ verklärt worden ist, nicht vergebens. Historische Umwälzungen verlaufen weder geradlinig noch in eine Richtung. Wer zehn Jahre nach dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 eine Bilanz der Französischen Revolution gezogen hätte, wäre zu einem ernüchternden Befund gekommen. Zunächst folgten der Terror der Guillotine und eine Phase der Restauration. Welche Wirkungskraft der Aufstand in Paris und die Ideen der Revolution hatten, wurde erst Jahrzehnte später deutlich.