Deportationen in die Wüste : Bis zu 18 Tote an der tunesischen Grenze

Tunesien hat Hunderte afrikanische Migranten in die Wüste deportiert. Etwa 18 sollen dort ums Leben gekommen sein. Der tunesische Innenminister nennt deutlich niedrigere Zahlen.

Die Zahl der in der libyschen Wüste umgekommenen Menschen steigt. Die tunesische Menschenrechtsorganisation FTDES spricht nun von bis zu 18 aus Tunesien deportierten afrikanischen Mi­granten, die dort ums Leben gekommen seien, und nennt als Quelle libysche Grenzschützer. Laut der Nachrichtenagentur AFP waren es bis Ende Juli 17 Tote.

Der tunesische Innenminister Kamel Feki sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AP von drei Toten. Er wies den Vorwurf „kollektiver Abschiebungen“ zurück. Gut 80.000 Migranten befinden sich nach seinen Angaben ohne Aufenthaltserlaubnis in dem nordafrikanischen Land, 17.000 in der Hafenstadt Sfax, dem wichtigsten Abfahrtsort nach Europa. Vor gut einem Monat hatten tunesische Sicherheitskräfte dort begonnen, mindestens 1700 Migranten an die Grenzen von Libyen und Algerien zu deportieren – ohne Wasser und bei Temperaturen von mehr als 40 Grad, wie einige von ihnen Journalisten telefonisch berichteten.

Ein Sprecher des UN-Generalsekretärs hatte zuvor Tunesien dazu aufgefordert, die Deportierung „sofort“ zu stoppen. Der tunesische Innenminister sagte der AP, nur eine kleinere Anzahl von Migranten, die versucht hätten, illegal ins Land zu kommen, seien ins Niemandsland an der Grenze zu Libyen und Algerien zurückgedrängt worden. Er sprach von Gruppen von „sechs bis zwölf“ Personen. In sozialen Medien hatten Fotos Entsetzen hervorgerufen, die die Leichen einer offenbar verdursteten ivorischen Mutter und ihrer sechs Jahre alten Tochter zeigten. Sie waren aus Tunesien gekommen und lagen mit den Gesichtern im Sand.

Laut FTDES werden noch mindestens 200 Menschen vermisst, auch wenn der tunesische Rote Halbmond nach eigenen Angaben schon mehreren Hundert zur Hilfe gekommen ist. 1057 hätten sich zu einer freiwilligen Heimkehr bereit erklärt, sagte Innenminister Feki. Während die Deportationen liefen, war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Tunis gereist, um mit dem Präsidenten eine Migrationspartnerschaft zu schließen, die ein Modell für andere Staaten der Region sein soll.