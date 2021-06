Knesset wählt Yitzhak Herzog : „Ich werde ein Präsident für alle Israelis sein“

Yitzhak Herzog ist der elfte Präsident des Staates Israel. Der langjährige Vorsitzende der Arbeitspartei wurde am Mittwoch im ersten Wahlgang von 87 der insgesamt 120 Abgeordneten der Knesset in Jerusalem gewählt. Die Gegenkandidatin Miriam Peretz, eine Lehrerin ohne politische Erfahrung, erhielt 26 Stimmen. Die Amtszeit des amtierenden Präsidenten Reuven Rivlin endet am 9. Juli.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien mit Sitz in Tel Aviv. Folgen Ich folge



In seiner ersten Dankesrede nahm Herzog die Wahl an und versprach, ein Präsident für alle Israelis zu sein. Es sei „wirklich entscheidend, die offenen Wunden zu schließen, die sich in unserer Gesellschaft zuletzt geöffnet haben“, sagte Herzog, der damit Bezug nahm auf jüdisch-arabische Ausschreitungen sowie auf innerjüdische Verwerfungen in den vergangenen Wahlkämpfen. „Ich habe die israelische Gesellschaft hoch und runter studiert“, sagte Herzog, der von einem „einzigartigen gesellschaftlichen Mosaik“ sprach. „Es wird keinen Stein aus diesem Mosaik geben, den ich vergessen werde.“

Weiter sagte Herzog, „wir müssen Israels internationalen Ruf und seinen guten Namen verteidigen, Antisemitismus und Hass gegen Israel bekämpfen und die Grundlagen unserer Demokratie bewahren“. Das Amt des Präsidenten ist weitgehend zeremoniell, doch obliegt es dem Staatsoberhaupt, Abgeordneten nach Wahlen etwa das Mandat zur Regierungsbildung zu erteilen, eine Aufgabe, die Herzogs Vorgänger Rivlin in den vergangenen beiden Jahren gleich mehrfach vollziehen musste.

Auch der Vater war israelischer Präsident

Herzog sagte, er werde das Erbe von Generationen seiner Familie und seine eigene Erfahrung mit ins Amt tragen. Manche sagen, Herzog habe sich ein Leben lang auf diese Position vorbereitet. Benannt nach seinem Großvater, dem ersten aschkenasischen Oberrabbiner Israels, stammt der gelernte Anwalt Yitzhak Herzog aus einer der prominentesten Familien des Landes. Sein Vater war Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York, wo Yitzhak Herzog einen Teil seiner Jugend verbrachte. Später wurde der Vater der sechste Präsident Israels, Herzogs Onkel Abba Eban war Außenminister des Landes.

Und auch der mittlerweile sechzig Jahre alte Herzog selbst ist mittlerweile einer der erfahrensten Zentrumspolitiker des Landes. Er kann auf fast drei Jahrzehnte in der Politik und fünfzehn Jahre Erfahrung als Abgeordneter in der Knesset und mehrere Ministerämter sowie beste internationale Beziehungen zurückblicken.

Mehr zum Thema 1/

Eine der wesentlichsten Aufgaben des Präsidenten wird nicht nur die Repräsentanz im Ausland, sondern auch dessen immer wichtigere Rolle sein, das in viele Lager geteilte Land wieder zu einen. Zudem gilt es, das angespannte Verhältnis einiger jüdischer Menschen im Ausland, insbesondere in Amerika, zum Staat Israel wieder zu beruhigen. Herzog erinnerte an die „gemeinsame Identität“ jüdischer Menschen in der Welt und betonte, die Verbindungen zur Diaspora wieder stärken zu wollen. Die vergangenen drei Jahre lang leitete Herzog die Jewish Agency, die auch für Diasporaverbindungen und die Einwanderung nach Israel zuständig ist.

Herzogs ruhige und manchmal konfliktscheue Art mag ein Grund dafür sein, warum ihm der Aufstieg ins Ministerpräsidentenamt nie gelungen ist. Doch im Amt des auf sieben Jahre gewählten Präsidenten eines polarisierten Landes dürften diese Eigenschaften hilfreich sein.