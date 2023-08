I m feuchtheißen Gras zirpen hier und dort ein paar Grillen, ansonsten ist alles ganz still. Unkraut treibt zwischen länglichen Gehwegplatten hervor. Am Ende einer Allee ruht der glänzende, viele Hundert Meter breite Bahnhof in der Graslandschaft. Seit drei Jahren ist der Fernbahnhof in Betrieb, alle fünfzig Minuten hält ein Schnellzug an. In den gläsernen Hallen verliert sich eine Handvoll Reisender. Im Bahnhofskiosk spielt die Tochter des Besitzers, der sagt, er zahle jeden Tag drauf. Man sage aber, in drei bis fünf Jahren werde es besser.

Bedienstete fegen die edlen Bahnhofsböden und wischen Scheiben der Vitrinen, die das urbane Lieblingsprojekt von Staats- und Parteichef Xi Jinping anpreisen: Xiong’an, die Retortenstadt zwei Autostunden südlich von Peking, die mitten ins Marschland gebaut wird, ausgerechnet an den niedrigsten Punkt der nordchinesischen Tiefebene. Xiong’an ist die „moderne sozialistische Stadt“, jedenfalls wenn es nach den offiziellen Verlautbarungen geht. Wenn sie fertig ist, wird sie eine dreimal so große Fläche einnehmen wie New York. Nur: Bisher will kaum jemand hin.