Rede zur Pandemie in China : Xi Jinpings lückenhafte Coronabotschaft

Kurz vor Beginn des chinesischen Frühlingsfestes hat sich Xi Jinping besorgt über die Coronalage in den ländlichen Gebieten geäußert. „Die medizinischen Bedingungen in den ländlichen Gebieten sind vergleichsweise schwach“, sagte der Staats- und Parteichef in einer Videobotschaft aus der Halle des Großen des Volkes, die am Mittwochabend von den Staatsmedien verbreitet wurde.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Seit der „Optimierung“ der Seuchenschutzmaßnahmen sei er besonders besorgt um ältere Menschen und die Bauern auf dem Land, so Xi. „Optimierung“ ist der euphemistische Begriff, mit dem offiziell die abrupte Abkehr von der Null-Covid-Politik am 7. Dezember bezeichnet wird. Seitdem haben sich Hunderte Millionen Chinesen mit dem Coronavirus angesteckt.

Das hat bei vielen Bürgern die Frage aufgeworfen, warum die Maßnahmen nicht bereits im vergangenen Sommer gelockert und warum keine erkennbaren Vorbereitungen für die Öffnung getroffen wurden. Dagegen bezeichnete Xi Jinping das Vorgehen der vergangenen drei Jahre als „korrekte Wahl“. Auf diese Weise habe China mehrere Wellen verschiedener Virusvarianten abgewehrt und den Anteil der schweren Verläufe und Todesfälle verringert. Es sei „wertvolle Zeit“ für eine Optimierung der Maßnahmen gewonnen worden, behauptete Xi. Für eine ausreichende Impfung der älteren Bevölkerung wurde die Zeit allerdings nicht genutzt.

Xi lobt Arbeit unter „extremer Belastung“

Es war das erste Mal seit der Abschaffung der Präventionsmaßnahmen, dass Xi Jinping sich ausführlich zur Coronalage äußerte. Dabei präsentierte er sich als Landesvater, der um das Wohl seiner Bürger besorgt sei. Die Nachrichtenagentur Xinhua hob hervor, dass Xi sich zuerst per Videoschalte an das medizinische Personal des Universitätskrankenhauses in der nordostchinesischen Stadt Harbin gewandt habe. Er lobte die Ärzte und Krankenpfleger, die „angesichts der jüngsten Coronawelle bei der Behandlung von Patienten lange Arbeitszeiten unter hohem Druck und extremer Arbeitsbelastung“ in Kauf hätten nehmen müssen.

Xinhua berichtete weiter, dass dem Staats- und Parteichef später Bewohner eines Altenheimes, Arbeiter auf einer Bohrinsel, das Personal eines Fernbahnhofs, Verkäufer eines Großmarktes und Bewohner eines „Minderheitendorfes“ in verschiedenen Teilen des Landes zugeschaltet worden seien.

Ungewöhnlich daran ist, dass der Parteichef, anders als sonst, keine Vor-Ort-Besuche machte. Bisher hatte Xi das Frühlingsfest stets genutzt, um sich als Mann des Volkes zu inszenieren, indem er sich unter das (vorab sorgsam ausgewählte) Volk mischte. Vor wenigen Tagen wurde ein Buch veröffentlicht, das „die Momente, in denen Xi Jinping die Häuser von Menschen besucht hat, wiedererfahrbar macht“.

Fürchtet der Präsident eine Ansteckung?

Offenbar war ihm klar, dass die Abkehr von der bisherigen Praxis Fragen aufwerfen würde und bei manchen die Vermutung, dass er wohl fürchte, sich anzustecken. Wohl deshalb sprach Xi das Thema direkt an. „In früheren Jahren bin ich in dieser Zeit an die Basis gegangen, um mit jedem zu sprechen und zu sehen, was es noch für Probleme gibt“, sagte er in der Großen Halle des Volkes in Peking. In diesem Jahr habe er sich für eine Videoverbindung entschieden, „um mehr Orte zu sehen, im Osten und Westen, Norden, Süden und im Zentrum“.

Bei aller Besorgnis war Xis wichtigste Botschaft, dass es „ein Licht der Hoffnung“ am Ende des Tunnels gebe. Die Pandemie sei in eine „neue Phase“ eingetreten. Will sagen: Die Leute sollen nach vorne schauen und keine kritischen Fragen mehr über vergangene Versäumnisse stellen. Erwartungsgemäß überbrachten ihm seine Gesprächspartner nur positive Nachrichten. Der Direktor des Krankenhauses in Harbin sagte demnach, die Zahl der schwer erkrankten Coronapatienten sei rückläufig. Es gebe genügend Betten und ausreichend Medikamente. Xi gab die Anweisung, die Produktion und Bereitstellung von Medikamenten zur Behandlung schwerer Coronafälle zu erhöhen.

Behörden gestehen „mögliche Unterschätzung“ der Todesfälle

Über Todesfälle im Zusammenhang mit Corona äußerte Xi sich nur am Rande. Offiziell spricht die Regierung bisher von knapp 60.000 Corona-bedingten Todesfällen in Krankenhäusern seit der Öffnung im Dezember. Fachleute gehen davon aus, dass die wirkliche Zahl bis zu zehnmal höher liegen könnte. Auch die Bevölkerung ist skeptisch. Jeder kennt Familien, die Angehörige verloren haben. Der Druck, realistischere Zahlen bekannt zu geben, steigt.

Die Seuchenschutzbehörde sah sich gezwungen, zu versichern, dass Daten zur Übersterblichkeit erhoben würden. Darin würden auch Personen erfasst, die zu Hause an Corona verstorben seien. Die Behörde gestand eine „mögliche Unterschätzung“ der Todesfälle zu. Die Veröffentlichung der Übersterblichkeit, die auch von der Weltgesundheitsorganisation gefordert wird, erfordere jedoch mehr Zeit.

Xi Jinping wiederholte in seiner Videobotschaft jene Durchhalteparole, die er schon während der Null-Covid-Lockdowns verbreitet hatte: „Ausdauer bedeutet Sieg“. Für Menschen, die in den vergangenen Wochen Angehörige verloren haben, dürfte das kein Trost sein. Die Siegesrhetorik der Kommunistischen Partei hatte schon zu Beginn der Pandemie Trauernde in Wuhan befremdet. Damals wurde die Stadt, in der die Pandemie ihren Anfang nahm, zur „Heldenstadt“ erklärt.

Das vergangene Jahr sei „nicht einfach“ gewesen, gestand Xi zu. Dennoch seien „neue Errungenschaften an allen Fronten“ erreicht worden. Dass er sich überhaupt so detailliert zur Coronalage äußerte, könnte ein Hinweis darauf sein, dass er innerhalb der Partei unter Rechtfertigungsdruck steht.