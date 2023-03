Aktualisiert am

Volkskongress in Peking : Xi will Modernisierung des Militärs beschleunigen

China treibt die Modernisierung seines Militärs im Eiltempo voran. Staats- und Parteichef Xi Jinping will nun Wissenschaft und Technik noch stärker in den Dienst der Verteidigung stellen.

Xi Jinping (vorne Mitte) am 8. November 2022 in Peking Bild: dpa

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat dazu aufgerufen, die Modernisierung der chinesischen Streitkräfte zu „beschleunigen“. Er bezog sich dabei auf das von ihm selbst 2017 formulierte Ziel, bis 2049 eine „Weltklassearmee“ aufzubauen. Gemeint ist damit der Aufbau von Kapazitäten, die denen der amerikanischen Streitkräfte ebenbürtig sind.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



Chinas wirtschaftliche Entwicklung müsse enger mit Fragen der nationalen Sicherheit und der Verteidigung verzahnt werden, sagte der Oberbefehlshaber am Mittwoch vor einer Gruppe ranghoher Militärs. Diese nahmen als Delegierte an der Sitzung des Nationalen Volkskongresses in Peking teil.

Xi hob hervor, dass Wissenschaft und Technik noch stärker in den Dienst der Verteidigung gestellt werden müssten, um „Kriege gewinnen“ zu können. Die Fusion ziviler und militärischer Forschung und Entwicklung sowie Produktion ist einer der Grundpfeiler der von Xi vorangetriebenen Militärreform. Der Staats- und Parteichef, der in Militäruniform auftrat, drang darauf, „die Resilienz von Lieferketten zu verbessern“.

Dahinter steht eine koordinierte Kampagne, mit der China sich weniger abhängig von westlicher Hochtechnologie machen will. Amerikanische Exportbeschränkungen für modernste Halbleiter und Künstliche Intelligenz haben Peking in seinem Autarkiestreben bestärkt. Washington begründet die Beschränkungen auch damit, dass amerikanische Technologie genutzt werden könnte, um die Fähigkeiten der chinesischen Streitkräfte zu verbessern.

Darüber hinaus betonte Xi die Bedeutung institutioneller Reformen, um beispielsweise eine bessere Koordination der verschiedenen Waffengattungen in Gefechtssituationen zu ermöglichen. Auch die strategischen Fähigkeiten in Zukunftsfeldern müssten verbessert werden, um „neue Vorteile im internationalen Wettbewerb“ zu erlangen. Xi rief dazu auf, in der Gesellschaft „Liebe“ für nationale Verteidigung zu fördern.

Unterdessen äußerte sich das Außenministerium in Peking „ernsthaft besorgt“ über Berichte, denen zufolge die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen den Sprecher des amerikanischen Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, im April in den Vereinigten Staaten treffen will. Man habe gegenüber Amerika Vorbehalte deutlich gemacht, sagte eine Sprecherin.