Treffen in Usbekistan : Xi gibt vor Russlands Präsidenten den Staatsmann

Putin bekommt in Samarkand vorerst nicht, was er sich erhofft hatte. Eine öffentliche Rechtfertigung des Angriffskriegs durch China bleibt aus. Xi Jinping erhält von den zentralasiatischen Gastgebern dagegen die Bühne, die er sich erhofft hatte.

Der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping in Samarkand Bild: via REUTERS

Natürlich war die Zusammenkunft der Präsidenten Russlands und Chinas, Wladimir Putin und Xi Jinping, am Donnerstag nicht das einzige, was am Gipfel der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Samarkand bemerkenswert war. Allem voran unterzeichnete Iran nach Angaben der usbekischen Gastgeber ein Memorandum, das dem Land den Weg zur Mitgliedschaft eröffne.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Der Beitritt zu der Organisation, der neben China, Usbekistan und Russland schon Indien, Kasachstan, Kirgistan, Pakistan und Tadschikistan angehören, sei nun nur noch eine Formsache, sagte Putin später im Gespräch mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi. Der gelobte seinerseits, Iran werde sich „niemals“ den westlichen Sanktionen gegen Russland anschließen, wolle die Beziehungen „stärken und entwickeln“.

Später zeigte das russische Staatsfernsehen (etwas verwackelte) Bilder vom Auftakt der Begegnung zwischen Putin mit Xi. Putin begann, rühmte eine „strategische, allumfassende Partnerschaft“ mit Peking, beschwor eine „multipolare Weltordnung“ und verdammte, wie bei praktisch jedem seiner Auftritte, „Versuche, eine monopolare Welt zu schaffen“. Damit meint Putin die Vereinigten Staaten, geißelte, ganz im Sinne Pekings, „Provokationen der USA und ihrer Satelliten“ in der Taiwanstraße, hob hervor, man stehe „fest zum Ein-China-Prinzip“.

China verstößt nicht gegen westliche Russland-Sanktionen

Dann allerdings ging er in die Defensive. „Wir wertschätzen die ausgewogene Position unserer chinesischen Freunde“ zur „ukrainischen Krise“, sagte Putin. „Wir verstehen Ihre Fragen und Ihre Sorgen dazu.“ Das klang, als habe Peking Moskau schon vorab kommuniziert, dass Xi Jinping nicht bereit sei, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine öffentlich zu rechtfertigen. Lieber inszenierte Xi sich in Samarkand als vermeintlich verantwortungsvoller Staatsmann. „China ist bereit, mit Russland zu arbeiten, um die Verantwortung großer Mächte zu demonstrieren und zu führen, um Stabilität und positive Energie in eine Welt des Chaos zu bringen“, sagte er am Anfang des Treffens vor laufenden Kameras. In einer späteren Mitteilung Pekings zu dem Treffen, die vom Staatsfernsehen verbreitet wurde, kam das Wort „Ukraine“ nicht vor.

Da klang der Xi-Vertraute Li Zhanshu bei seinem Besuchs in Moskau vor einigen Tagen noch ganz anders. Dieser versicherte Russland in der „Ukraine-Frage“ Chinas Unterstützung und rechtfertigte den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als „Gegenschlag“ gegen amerikanische Bedrohungen. Womöglich war es Peking nicht recht, dass seine Aussagen durch eine Videoaufzeichnung belegt sind. China stellte sie völlig anders dar.

„Prorussische Neutralität“

Für dieses chinesische Lavieren hat sich die Formel „prorussische Neutralität“ eingebürgert. Peking hat den russischen Angriffskrieg nie verurteilt und macht Amerika dafür verantwortlich. Xi hat seit Beginn des Krieges kein einziges Mal mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Zugleich hat China Russland, soweit bekannt, nicht mit Waffen unterstützt und achtet penibel darauf, nicht gegen westliche Russlandsanktionen zu verstoßen. Es kauft vermehrt russische Rohstoffe zu günstigen Preisen auf, hat eigene Staatsunternehmen aber angewiesen, sich aus einigen Großprojekten in Russland zurückzuziehen.

Handfeste Erfolge des Treffens zwischen Xi und Putin, die Russland angesichts der Wirtschaftssanktionen des Westens dringend benötigt, zeichneten sich aus Moskauer Sicht zunächst nicht ab. Vorige Woche hatte Putin persönlich eine Einigung über eine neue Gaspipeline nach China, „Kraft Sibiriens 2“, in Aussicht gestellt. Jetzt äußerte sich ein russisches Regierungsmitglied in Samarkand zurückhaltender: Man erwarte „endgültige Vereinbarungen“ für die „nächste Zeit“.