Scholz in China : Xi spricht sich gegen Einsatz von Atomwaffen aus

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich im Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz gegen den Einsatz von Atomwaffen in Europa ausgesprochen. Die internationale Gemeinschaft müsse „gemeinsam den Einsatz von und die Drohung mit Atomwaffen ablehnen“, sagte er am Freitag laut einer Mitteilung des chinesischen Außenministeriums. Gemeinsam müsse man sich dafür einsetzen, eine „Nuklearkrise in Asien und Europa zu verhindern“.

Xi äußerte zudem, alle Seiten müssten sich in „Rationalität und Zurückhaltung üben und so schnell wie möglich direkte Kontakte aufbauen, um die Bedingungen für eine Wiederaufnahme von Verhandlungen zu schaffen“. Es waren die bisher konkretesten Äußerungen des chinesischen Staatschefs in dieser Frage.

Zuvor hatte Scholz erklärt, dass er im Gespräch mit Xi den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ansprechen wolle. Dahinter stand die Hoffnung, dass Xi dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Verstehen geben würde, dass der Einsatz von Atomwaffen für China nicht akzeptabel sei. Dieser hatte mehrfach diffus gedroht, Atomwaffen einzusetzen, worauf sein Sprecher unter Verweis auf die russische Doktrin beschwichtigte.

Laut der chinesischen Mitteilungen sprachen Xi und Scholz zudem über die Notwendigkeit, eine internationale Lebensmittel- und Energiekrise zu vermeiden.

In Bezug auf die Beziehungen zu Deutschland sagte Chinas oberster Führer, es sei „leicht, politisches Vertrauen zu zerstören, aber schwer, es wieder aufzubauen.“ Beide Seiten müssten die „Kerninteressen“ der anderen Seite akzeptieren. Aus chinesischer Sicht zählen dazu Taiwan und Xinjiang. In wirtschaftliche Hinsicht zeigte Xi Interesse an einer Kooperation in der Luftfahrt, bei Künstlicher Intelligenz, Erneuerbaren Energien und Digitalisierung, hieß es in der Mitteilung des Außenministeriums. Sie wurde Stunden nach dem Gespräch veröffentlicht, während Scholz den Ministerpräsidenten Li Keqiang traf. Schon weil dieser beim Parteitag im Oktober aus dem Zentralkomitee ausschied, war das zweite Treffen des Bundeskanzlers von ungeordneter Bedeutung.

Nach dem Treffen mit Li sagte Scholz in einem Statement vor Journalisten, die Regierungen in Peking und Berlin seien sich einig, dass russische Drohgebärden mit Atomwaffen nicht akzeptabel seien. Mit deren Einsatz würde Russland eine rote Linie überschreiten, die die Staaten der Welt gemeinsam gezogen hätten.

Ministerpräsident Li äußerte, dass China zusammen mit Deutschland auf ein „baldiges Ende“ des Kriegs in der Ukraine hoffe. „Wir können uns keine weitere Eskalation leisten“, sagte er. Beide Seiten sollten zu Friedensgesprächen bewegt werden. Journalistenfragen waren nach den Statements von Li und Scholz nicht zugelassen.