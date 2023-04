Gegenüber China hat die ukrainische Führung in den vergangenen Monaten eine weitgehend realpolitische Linie gefahren. Das ließ sich schon an der Reaktion auf den chinesischen Friedensplan ablesen, die in Kiew freundlicher ausfiel als in manchen westlichen Hauptstädten, die sich einer Wertepolitik verschrieben haben.

Das ist nicht verwunderlich. China ist das einzige Land auf der Welt, das noch einen nennenswerten Einfluss auf Russland ausübt. Xi Jinping wird und kann Putin den Kurs nicht im Einzelnen vorschreiben. Ohne die politische und wirtschaftliche Unterstützung aus China (vor allem Öl- und Gaskäufe) stünde er aber noch geschwächter da.

Amerikas Stellung erschüttert

Selenskyj wurde für seine Taktik nun mit einem Anruf Xis und dem Versprechen auf die Entsendung eines Sondergesandten belohnt. Das zeigt zweierlei: Offenbar will der chinesische Staats- und Parteichef tatsächlich eine aktivere Rolle in dem Konflikt übernehmen. Vielleicht haben ihn dazu seine jüngsten Erfolge im Nahen Osten ermutigt, wo er Amerikas Stellung als externe Ordnungsmacht erschüttern konnte. Zum anderen setzt Xi nicht nur auf das russische Pferd. Das kann er sich gut leisten, weil Putin schon so abhängig von ihm ist

Wohin das alles führt, ist derzeit schwer abzuschätzen. Gewiss ist nur, dass die Kriegsziele Russlands und der Ukraine immer noch weit auseinanderliegen und dass ihre materiellen Möglichkeiten nicht erschöpft sind.