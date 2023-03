Nicht ganz auf Augenhöhe: Xi Jinping und Wladimir Putin am Dienstag in Moskau Bild: Reuters

Wladimir Putin war voll des Lobes. Zusammen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping trat Russlands Präsident am Dienstagabend vor die Presse und die Delegationsmitglieder beider Länder, die sich im Kreml versammelt hatten.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Xi und Putin unterzeichneten zwei Erklärungen, die die Zusammenarbeit zwischen Russland und China, die laut Putin schon jetzt ein „Muster“ für Zusammenarbeit sei, weiter entwickeln sollen. Dazu gab es Applaus im Saal. Die Verhandlungen seien erfolgreich gewesen, in warmer und kameradschaftlicher Atmosphäre vonstattengegangen, schwärmte Putin dann.

Ihm ging es vor allem um die wirtschaftlichen Möglichkeiten, etwa den Ausbau von Verkehrswegen. Schon vor Beginn einer eher kurzen Sitzung mit den Delegationen beider Länder hatte Putin am Nachmittag gesagt, Russland sei bereit, die Nordostpassage entlang der eigenen Küste zum Nordpolarmeer gemeinsam mit China zu entwickeln.

Putin wirbt für russische Energieträger

Die Nordostpassage, auch „Nördlicher Seeweg“ genannt, verläuft über Tausende Kilometer und soll eines Tages eine Alternative für den Export von Gütern aus Asien nach Europa werden, ist davon aber noch weit entfernt. Zugleich ist die Gegend für Moskau in militärischer Hinsicht sowie mit Blick auf die Erschließung der Bodenschätze der Arktis sensibel.

Putin warb für russische Energieträger, die den wachsenden chinesischen Bedarf an Rohstoffen decken sollten. Mit Blick auf eine zweite Pipeline, die eines Tages russisches Gas nach China liefern und „Kraft Sibiriens 2“ heißen soll, sagte Putin, „fast alle Parameter“ der Übereinkunft seien mit China abgestimmt. Allerdings hatte Russlands Präsident schon im vergangenen September behauptet, mit Peking über die Pipeline einig zu sein, das die geplante Route über die Mongolei bisher abgelehnt hat.

Putin stellte nun in Aussicht, dass das Handelsvolumen zwischen beiden Staaten noch in diesem Jahr die anvisierte Marke von 200 Milliarden Dollar erreichen und übertreffen werde. Trotz westlichen „Sanktionsdrucks“ sei schon jetzt die „historische“ Marke von 185 Milliarden Dollar erreicht worden, sagte Putin. Allerdings haben gerade die westlichen Sanktionen im Ukrainekrieg Russlands Energieexporte nach China befördert, das russisches Rohöl zu großen Rabatten erwirbt.

Putin warb auch dafür, dass chinesische Hersteller die westlichen Produzenten etwa von Personenkraftwagen ersetzen sollten, die sich aus Russland zurückgezogen haben. Es gehe um „technologische Souveränität“, sagte Putin und gab das Ziel vor, dass „Russland und China“ Weltmarktführer etwa im Bereich Künstlicher Intelligenz werden sollten.

China und Russland gehe es um „das Schicksal der Menschheit“

Vor der Presse sprach Putin am Abend nur am Rande vom Ukrainekrieg. Mit Blick auf eine britische Ankündigung, der Ukraine panzerbrechende Munition mit abgereichertem Uran zu liefern, sagte Putin, Russland sei „gezwungen, darauf zu reagieren“, denn „der kollektive Westen beginnt schon, Waffen mit einer nuklearen Komponente zu verwenden“. Am Montagabend hatte er mit Xi viereinhalb Stunden im Kreml verbracht. Bei dem vom Kreml so genannten Tête-à-Tête, das auch ein Abendessen umfasst haben soll, sprachen die beiden laut Putin auch über den chinesischen sogenannten Plan zur Beendigung des Ukrainekrieges, der indes keinen russischen Abzug aus den besetzen Gebieten vorsieht.

Putins Sprecher bereitete die russische Öffentlichkeit am Dienstag darauf vor, dass es vorerst keine Verhandlungen über den Ukrainekrieg geben werde. „Washington, europäische Hauptstädte, aber in erster Linie Washington“ hätten kein Interesse an einer friedlichen Lösung, sagte Dmitrij Peskow im Staatsfernsehen. „Sie erlauben Kiew nicht einmal, daran zu denken.“ Allerdings hatte Peskow vor Kurzem noch gesagt, Russland werde alle Ziele der „Spezialoperation“ durch deren Fortführung erreichen. Putin sagte dann am Abend, Chinas „Friedensplan“ könne Grundlage einer „Friedenslösung werden, wenn der Westen und Kiew dazu bereit sein werden“.

Auch Xi pries in seiner Abschlusserklärung den Austausch mit Putin. Es gehe China und Russland nicht nur um bilaterale Beziehungen, sondern um „das Schicksal der Menschheit“. Man sei für „immer Frieden und Dialog“, sagte Xi und warb für seinen Plan zum Ukrainekrieg, der eine „unvoreingenommene Position“ einnehme und die Verhandlungen wieder in Gang bringen solle. Am Dienstagmorgen, vor den Verhandlungen im Kreml, wurde der Staatsgast im „Weißen Haus“ empfangen, dem Regierungssitz am Ufer des Moskwa-Flusses.

Mehr zum Thema 1/

Xi sagte dem russischen Ministerpräsidenten Michail Mischustin, er habe Putin am Montagabend zu einem Besuch in China eingeladen und verwies auf das dritte Forum zu Chinas „One Belt, One Road“-Initiative, das in diesem Jahr stattfinden soll. Putin sei ja schon bei den ersten beiden Foren gewesen, so Xi. An diesem Mittwoch soll er nach Peking zurückfliegen.